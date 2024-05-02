Adana'da kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
Adana'nın Seyhan ilçesinde düştüğü Seyhan Nehri'nde kaybolan Fahri Saylıg'ın cansız bedeni balçık ve yosunla kaplı alanda bulundu. Saylıg'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Adana'da düştüğü Seyhan Nehri'nde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu.
Merkez Seyhan ilçesinde dün akşam saatlerinde Gençlik Köprüsü'nden nehre düşen Fahri Saylıg'ı (45) arama çalışmaları devam etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, balçık ve yosunla kaplı alanda Saylıg'ın cesedine ulaştı.
Saylıg'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.