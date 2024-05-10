Adana'da Plastik Fabrikasında Çıkan Yangın Hasara Yol Açtı

Adana'da bir plastik fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın yerine ulaşan ekipler, kapıları kırarak girdikleri fabrikada alevlere müdahale etti.

Yaklaşık iki saat süren çalışmayla söndürülen yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.