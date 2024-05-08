Adana'da buğday hasadı başladı

Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Adana'da buğdayın hasadına başlandı.

Kozan ilçesine bağlı Eskikabasakal Mahallesi'nde üretici Mehmet Aydın Savur'a ait tarlada ürün toplandı.

Bu yılın ilk hasadını yaptıklarını belirten Savur, verimin iyi olduğunu ve iyi bir taban fiyat beklediklerini ifade etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kozan'da bu yıl 190 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldı.