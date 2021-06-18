Akdeniz Üniversitesinde Gökyüzü Gözlem Etkinliği düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlik üniversitesi yerleşkesinde bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde düzenlendi.

Etkinliğe Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın yanı sıra TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Cengiz Toker, Genel Sekreter Ali Evren İmre, Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir ile akademisyenler katıldı.

Etkinlikte Deneyap Teknoloji Atölyeleri öğrencileri ile buluşan Özkan, TÜBİTAK gözlemevinin üniversitede yer alması ve bir parçası olmasının gurur verdiğini dile getirdi.

Uzayla ilgili çalışmaların kendisine heyecan verdiğini belirten Özkan, "NASA Mars'a araç indirdiğinde inanılmaz derecede heyecanlanmıştım. Ama keşke orada bir ay-yıldız olsaydı. İnşallah birkaç sene sonra sizler onların arasında olacaksınız. O ay yıldızı Mars'a, Ay'a sizler indireceksiniz. Bu konuda umutlu ve heyecanlıyız." diye konuştu.

TÜBİTAK Başkanı Mandal ise etkinliğin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ilk kez fiziki ortamda gerçekleştirilen faaliyet olduğunu söyledi.

Gökbilimle ilgili çalışmaların yoğunlaştığı bir sürece girildiğine dikkati çeken Mandal, "Bu yılın başında Sayın Cumhurbaşkanımız da Milli Uzay Programımızı açıklamıştı. Bununla birlikte gökbilime olan önem ve ilgi çok daha artacak." dedi.

Etkinliğin ardından Mandal, Özkan'a 2022'de gökyüzüne fırlatılacak TÜRKSAT 6A uydusunun maketini hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci