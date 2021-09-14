Akdeniz meyve sineğinin vurduğu portakallara sıkı denetim - Haberler Ekonomi
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Akdeniz meyve sineğinin vurduğu portakallara sıkı denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Akdeniz meyve sineğinin vurduğu portakallara sıkı denetim

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Akdeniz meyve sineğinin vurduğu portakalların ihracat kapısından dönmemesi için Kumluca Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından sıkı denetim yapılıyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Akdeniz meyve sineğinin vurduğu portakalların ihracat kapısından dönmemesi için Kumluca Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından sıkı denetim yapılıyor.

Kumluca Tarım İlçe Müdürlüğüne bağlı Bitki Sağlığı Şubesinde görevli Ziraat Mühendisleri Recep Büyükkök, Fatma Okaybarut ve Deniz Bayar, narenciye bahçelerinde daha önceden konulmuş feromen tuzakları kontrol ederek, narenciye meyvelerinde Akdeniz meyve sineğinin larva bırakıp bırakmadığını kontrol ediyor. Ziraat Mühendisi Deniz Bayar, "Bahçelerimizdeki Akdeniz meyve sineği tuzaklarının kontrollerini yaptık, fenomenlerini değiştirdik. Haftalık sayımlarını yaparak meyvelerdeki vurukları kontrol ediyoruz. Henüz meyvelerimizde ben düşme gerçekleşmediğinden dolayı vuruklar oluşmadı. Bunların takibini yaparak en kısa süreçte, o sürecin takibinde ilaçlama için ilan vereceğiz. İlanlarımızı belediye ve Ziraat Odası aracılığı ile duyuruyoruz" dedi. - ANTALYA

Akdeniz meyve sineğinin vurduğu portakallara sıkı denetim

Akdeniz meyve sineğinin vurduğu portakallara sıkı denetim

Akdeniz meyve sineğinin vurduğu portakallara sıkı denetim

Akdeniz meyve sineğinin vurduğu portakallara sıkı denetim

Akdeniz meyve sineğinin vurduğu portakallara sıkı denetim

Akdeniz meyve sineğinin vurduğu portakallara sıkı denetim

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Akdeniz meyve sineğinin vurduğu portakallara sıkı denetim - Haberler Ekonomi
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