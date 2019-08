Akbank Caz Festivali başlıyor

29.08.2019 16:16

Türkiye'nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali 29. kez şehri cazın farklı renkleriyle buluşturacak. Kurulduğu günden bu yana sanatı ve sanatçıyı destekleyen Akbank'ın en uzun soluklu kültür sanat projelerinden biri olan Akbank Caz Festivali, yepyeni ritim ve renkleri içeren zengin programı ile 17-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. 29. Akbank Caz Festivali'nde bu yıl; caz müziğinin önemli temsilcilerinden Art Ensemble of Chicago, Charles Lloyd Sky Trio feat., Gerald Clayton ve Marvin Sewell, The James Carter Organ Trio, Jakob Bro Trio, Louis Sclavis Quartet, Sarah McCoy, Alfa Mist, Bugge Wesseltoft & Erkan Oğur & Friends, Yonathan Avishai Trio, Mats Eilertsen Trio, KOKOROKO, Maisha, NES, Vaudou Game gibi farklı ülkelerden birçok sanatçının yanı sıra Türkiye'den Kerem Görsev Trio, Zuhal Olcay feat. Güvenç Dağüstün, İmer Demirer, Ali Perret, Aydın Esen ve Can Kozlu, Bora Uzer Group, Bebop Project, B'r Şeyler Eks'k, Standards & Selen Beytekin, Serhan Erkol Kerem Türkaydıngibi isimler de sahne alacaklar.

Organizasyonu ve içerik programlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen 29. Akbank Caz Festivali 11 gün boyunca; Ustalara Saygı, Avrupa'dan Caz, Cazda İngiliz Çıkartması, Civardakiler, Festivale Özel, Caz ve Ötesi, Caz Odada ve Caz Saati'nden oluşan sekiz ana temanın yanında; Liselerde Caz, Kampüste Caz, ve Atölyeler ile toplam 11 kategoride caz severlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, uzun soluklu ve sürdürülebilir kültür sanat projelerine destek veren Akbank'ın tam 29 yıldır, her yıl yeni sürprizlerle Caz Festivali'ni, hiç eksilmeyen duygu ve coşkuyla sanatseverlerle buluşturduklarını vurguladı ve ekledi:

"İstanbul'un sınırlarını aşan Akbank Caz Festivali'nin liselere, üniversitelere ve Anadolu'ya caz ritmini taşıyan önemli bir misyonu var"

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Türkiye'nin geleceğine inanan bir banka olarak uzun vadeli bakış açılarından hiçbir zaman ödün vermediklerini belirtti ve şöyle devam etti: "Bu kapsamda kültür ve sanata sağladığımız desteğin de sürdürülebilir ve uzun soluklu projelerle hayat bulmasını önemsiyoruz.29. yılına kesintisiz ve ilk günkü heyecan ile ulaşan Akbank Caz Festivali de, bu uzun soluklu projelerimizin en önemlilerinden biri. İstanbul'un sınırlarını aşan Akbank Caz Festivali'nin liselere, üniversitelere ve Anadolu'ya caz ritmini taşıyan önemli bir misyonu var.Akbank Caz Festivali'ni gittikçe artan izleyici kitlesi ile buluşturmaya, 29 yıldır olduğu gibi, önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz."

Akbank Caz Festivali'nin kesintisiz bir şekilde, ilk günlerin heyecanıyla 29 yıldır ayakta tutanın, festival ekibinin emeği, müzisyenlerin desteği ve caz severlerin büyük ilgisi olduğunu vurgulayan Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, 29 yıldır, dünyanın her köşesinden İstanbul'a ritm ve renk taşıyan binlerce sanatçıyla, onbinlerce sanatseveri buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarının altını çizdi ve ekledi:

"Türkiye'nin en uzun soluklu festivallerinden Akbank Caz Festivali 29. yılında da önceki yıllarda olduğu gibi, programını genişletip, farklı deneyimler ekleyerek yeni dünyayı takip eden, gençleşen ve hedef kitlesini genişleten bir festival olmayı başardı."

Organizasyonu ve içerik programlamasını yapan Pozitif'ten Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Turfan Mumcuoğlu ve Festival Yöneticisi Gözde Sivişoğlu da açıklamasında, Akbank Caz Festivali'nin programına ilişkin şu bilgileri verdi: "Akbank Caz Festivali; 29 senelik köklü yapısıyla beraber dünyadaki disiplinler arası çalışmaları ve yenilikleri de takip ederek; her yıl, yeni içeriklerle programını zenginleştirmeyi ve gençleştirmeyi başardı."Bu sene yine bu amaçla festival programımızı 11 tema altında hazırladık ve "Caz Odada" ve "Caz Mutfakta" gibi yeni içeriklerle zenginleştirdik. Bizim için çok kıymetli ve önemli bir gece olan ve 1991 yılından 2013'e kadar festivalin direktörlüğünü yapan Mehmet Uluğ anısına bu yıl 6.'sı düzenlenecek "Mehmet Uluğ Gecesi" için yine Babylon'da buluşacağız. 2009 yılında Mehmet Uluğ'un davetiyle ilk albümünü Pozitif Müzik çatısı altında yayımlayan İmer Demirer; Can Kozlu ve Volkan Topakoğlu ile birlikte İ.M.C. Trio olarak Babylon sahnesinde olacak. Gecede ayrıca Ali Perret, Şenol Küçükyıldırım ve Meriç Demirkol'dan oluşan P.D.K. Trio, Aydın Esen ve Bora Uzer Group sahne alacak.

Pozitif olarak 29 yıldır, Akbank Caz Festivali'nin organizasyonunu üstlenerek, DNA'mızın da temsil ettiği, şehir ve yaşam kültürüne öncülük eden müziğin geliştirici ve dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Bu alandaki etkinliklerin sadece fiziken değil yürekten de destekçisiyiz."

Festival bu yıl 50. yılını kutlayan cazın kilometre taşı plak şirketlerinden ECM Records sanatçılarına özel bir yer ayırıyor.

Avrupa'nın en prestijli caz festivallerinden biri konumunda olan Akbank Caz Festivali, bu sonbaharda caz dünyasının saygın plak şirketlerinden ECM Records'a özel bir ayırıyor. 2019 yılında 50. yılını kutlayan ve 1969 yılından günümüze 1600'ün üzerinde albümü müzikseverlerin beğenisine sunan ECM festival kapsamında farklı kuşaklardan müzisyenlerin yer aldığı bir seçki ile İstanbullu cazseverler ile buluşacak.

ECM imzasını festivale atacak isimler arasında 50. yılını kutlayan Art Ensemble of Chicago, Louis Sclavis Quartet, Mats Eilertsen Trio, Yonathan Avishai Trio, Jakob Bro Trio feat. Joey Baron, Thomas Morgan ve uzun yıllar ECM çatısı altında çalışmış olan Charles Lloyd Sky Trio gibi farklı kuşaklardan müzisyenler yer alıyor.

29. Akbank Caz Festivali'nde bu yıl; 36 ayrı mekanda 130'dan fazla müzisyenle 35 konser, 3 söyleşi, 25 atölye etkinliği gerçekleştirilecek.

Akbank Sanat, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Zorlu PSM, Babylon, Caddebostan Kültür Merkezi, Moda Sahnesi, Nardis Jazz Club, Summart Sanat Merkezi, The Badau, Bova, Tamirane Akasya, Avusturya Başkonsolosluğu, Soho House, Zuhal Concept, Sofa Hotel Autograph Collection ve Feriye'nin de içinde bulunduğu 36 ayrı mekan 29. Akbank Caz Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

Lise çağındaki gençlere caz müziğini tanıtma ve sevdirme amacıyla bu yıl sekizincisi düzenlenen "Liselerde Caz Atölyeleri" kapsamında 10 lisede gençler, Türkçe pop ve rock parçalarının caz uyarlamalarıyla büyük beğeni toplayan Yavuz Akyazıcı Project ile bir araya gelerek caz müziğini ve enstrümanlarını daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar.

Festivalin en önemli etkinliklerinden biri olan Kampüste Caz, Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Adana Çukurova Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi'nde, caz sahnesinin başarılı davulcularından Ediz Hafızoğlu'nu "Nazdrave" projesi ile üniversiteli gençlerle buluşturacak.

Kaynak: Bültenler