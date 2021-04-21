Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin komisyon olarak aldıkları tedbirleri anlattı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, ilk kez bir torba kanunun, amacına uygun ve bütüncül olarak hazırlandığını belirterek, teklifte emeği geçenleri kutladı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, kanun teklifinin, öncelikle TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülmesi, ardından Plan ve Bütçe Komisyonuna gelmesi gerektiğini savundu.

Komisyon Başkanı Yılmaz, teklifin, enerjiden önce vergi kaçakçılığı boyutunun ağırlıklı olması dolayısıyla Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesine karar verildiğini, ayrıca TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülemeyeceğine ilişkin yazının gönderildiğini de belirtti.

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, teklifin öngördüğü düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

Altunyaldız, Türkiye'nin petrol ve petrol ürünleri ithalatına yaklaşık 18 milyar dolar ödediğini vurgulayarak, sektörün 120 bin kişiye istihdam sağladığını anlattı.

Bu ürünlerden alınan vergilerin, kamu harcamalarının karşılanmasında büyük önem arz ettiğine dikkati çeken Altunyaldız, kaçak akaryakıtla mücadele amacıyla önceki senelerde önemli düzenlemeler yapıldığını ve başarı elde edildiğini söyledi. Altunyaldız, yıllık 100 binin üzerinde ulusal marker testi yapılır hale gelindiğini ve lisanslı tesislerdeki ulusal markerin geçerli çıkma oranının sürekli olarak arttığını, 2020 yılı sonunda yüzde 99'un üzerine çıktığını bildirdi.

Daha sonraki süreçte piyasa aktörlerinden bazılarının akaryakıta ilişkin haksız kazanç elde etmeye yöneldiğinin görüldüğünü aktaran Altunyaldız, "2015-2020 yılları arasında gümrük muhafaza ekipleri, jandarma, sahil güvenlik ve emniyet birimlerimizce 397,8 milyon ton kaçak akaryakıt ürünü ele geçirilmiştir." diye konuştu.

Operasyonların, akaryakıt piyasasındaki kanuna aykırı fiillerin şekil değiştirdiğini ve sahte belge kullanılması yoluyla haksız kazanç elde edildiğini ortaya koyduğunu ifade eden Altunyaldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2015-2020 arasında petrol ve LPG piyasasında faaliyette bulunan dağıtıcı ve bayi kategorisindeki 1087 mükellef hakkında vergi incelemesi yapılmıştır. Bu inceleme neticesinde 767,9 milyon lira matrah farkı üzerinden 257 milyon lira verginin zayi edildiği tespit edilmiş, 753 milyon lira vergi cezası kesilmiştir. Aynı dönemde Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı denetim ekiplerince 143 bin 551 istasyon, 781 bin 642 pompa, 3 milyon 791 bin 846 tabanca denetlenmiş, 2 bin 689 ödeme cihazının arızalı olduğu tespit edilmiş ve ilgili mükellefler hakkında 24,5 milyon lira özel usulsüzlük cezası kesilmiştir."

Denetim sonuçlarına göre, bu sektörde faaliyette bulunan mükelleflerden denetime tabi tutulanların yaklaşık yüzde 30'unun riskli olduğunu aktaran Altunyaldız, riskli olduğu değerlendirilen 2 bin 397 mükellefin 2019 yılı KDV matrahı toplamının 66 milyar lira tuttuğunu ve bu istasyonlarda resmi verilerde en az yüzde 30 kayıt dışılığın bulunduğunun öngörüldüğünü kaydetti.

AK Parti'li Altunyaldız'ın sunumunun ardından teklifin geneli üzerindeki görüşmelere geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman