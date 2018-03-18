Ak Partili Ünal: CHP'nin Bozucu Aklı Atatürk ile Erdoğan'ı Kavga Ettirmeye Çalışır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "CHP'nin bozucu aklı Mustafa Kemal Atatürk ile Recep Tayyip Erdoğan'ı kavga ettirmeye çalışır. Kavga ettiremezsiniz. Her ikisi de bu milletin öz evladıdır" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Bolu'da partisinin düzenlediği Siyaset Akademisi eğitimine katıldı. İl başkanlığının salonda düzenlenen eğitimde katılımcılara seslenen Mahir Ünal, "Biz büyük bir tehdidi bertaraf etmek için 910 kilometre Suriye sınırı, 350 kilometre üzerinde Irak sınırı ve bu sınırda oluşturulmak istenen terör koridorunu bertaraf etmek için terör koridoruna bir hançer gibi Fırat Kalkanı Harekatı ile girdik ve terör koridorunu ortadan ikiye kestik. Yılanın başı kesildi. Bunu kim yaptı? Bunu bu milletin iradesi ile seçtiği seçilmiş Cumhurbaşkanımınız ve seçilmiş hükümetimiz yaptı" dedi.

Ünal, CHP'yi eleştirirken, Mustafa Kemal Atatürk ile Recep Tayyip Erdoğan'ın bu milletin öz evladı olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'ni siyasete dahil etmeyin diyorlar. Bizim kahraman ordumuz bu milletin seçtiği siyasi iradenin emrinde hareket eder. Demokrasi işte budur. Dün Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'de anlattığı ve Çanakkale kahramanı olarak daha sonra da Cumhurbaşkanı olarak başkomutanlık yaptığı, bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak başkomutanlık yaptığı bu millet aziz millettir. Ama CHP'nin bozucu aklı Mustafa Kemal Atatürk ile Recep Tayyip Erdoğan'ı kavga ettirmeye çalışır. Kavga ettiremezsiniz. Her ikisi de bu milletin öz evladıdır. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıktıklarını söyleyenler neden bugün aziz milletin yüzde 50 oyuyla Cumhurbaşkanı yaptığı ve Cumhurbaşkanı olarak, başkomutan olarak 15 Temmuz belasını bertaraf etmiş, Fırat Kalkanı Harekatı'nın kararını vermiş, Zeytin Dalı Harekatı'nın kararını vermiş olan Recep Tayyip Erdoğan'dan nefret ederler? Siz madem yerli ve millisiniz ve 'Mustafa Kemal Atatürk'ü seviyoruz' diyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk 1929'da milli siyaseti anlatıyor. Yerli ve milli olmak ne demektir bunu anlatıyor. Bu millet için ölüme koşanları tasvir ediyor. Ama siz bugün Türkiye düşmanı odaklarla birlikte hareket etmiyor musunuz?"

Mahir Ünal, konuşmasına şöyle devam etti:

"1945'li yıllarda Amerika diyor ki 'Siz biraz demokratikleşin' İlk hareket olarak çok partili sisteme geçtik. Yani Demokrat Parti'nin kuruluşu olan 1946'da 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarından birisidir. Yani onların anlattıkları gibi, 'İsmet İnönü çok demokrattır. Türkiye'yi çok partilileşmeye geçirdi' diye anlatıyorlar ya. Hayır. 2'nci Dünya Savaşı'nda Almanya ve İtalya yenilince Rusya da bizi o dönem sıkıştırınca Biz Amerika'ya yaklaşmak istedik. Amerika da dedi ki bunlara 'Siz biraz demokratikleşin bakalım' İşte o dönemde Türkiye'de bir demokratikleşme başladı. Şimdi bunlar seçim güvenliğinden, sandık güvenliğinden bahsediyorlar ya. Geçmişte demokrasi tarihimize kara bir leke olarak düşecek neler yaptıklarını bir okumak lazım. İşte Demokrat Parti 1946-1950 ve sonrasında, 'Yeter, söz de karar da milletindir' dedi ve bu millet mücadelesi o günden bu güne devam ediyor."

- Bolu