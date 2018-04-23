Ak Partili Başkandan Kocaoğlu'na Ziyaret

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Şengül, AK Parti İl Başkanlığı görevine geldiğinde Kocaoğlu'nun kendisini ziyaret ederek kutladığını anımsattı.

Kocaoğlu'un kentin sorunlarını paylaştığını, çözüm bekleyen konulara ilişkin de bir dosya verdiğini söyleyen Şengül, sorunların çözümü konusunda gerekli bakanlıklarla görüştüğünü bazı konularda yol kat ettiklerini vurguladı.

İletilen dosyalara ilişkin sürecin devam ettiğini kaydeden Şengül, şunları söyledi:

"İzmir ile ilgili yapılacak olan her şeyde siyaset dışında her şeyde varız. Hatta bunu kamuoyunda paylaşmadan arka planda da yapmaya hazırız. Yani sonuçta biz hükümet olarak kendi paramızı cebimizden harcamıyoruz. Milletin bize emanet ettiği parayı millet için harcıyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı da aynı şekilde. O yüzden biz millet menfaatine çalıştığımız için, sen yaptın ben yaptım kavgasına girmeye gerek yok."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İzmir'in AK Partili belediyelerin kendilerine ulaşan dosyalarına ilişkin Kocaoğlu, "Biz de verdiğiniz dosyayı çalıştık, tek tek notlarını çıkarttık. Yapılanlar, yapılamayanlar, projesi yapılan ihale sürecinde olan konuları tek tek teferruatlı olarak yazdık gerekçeleriyle beraber." dedi.

Ziyarette İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğdu ile partiler de yer aldı.