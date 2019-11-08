AK Partili Aydemir: "Türkiye 2002 ile kıyaslanmayacak derecede çok daha iyi durumdadır"

08.11.2019 16:27 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:31

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, "Türkiye 2002 ile kıyaslanmayacak derecede çok daha iyi durumdadır" dedi.



AK Partili Aydemir, TBMM'de bazı haber kanallarında muhalefetin kendisine bütçe görüşmelerinde tepki gösterdiği şeklindeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Aydemir, muhalefet milletvekillerinin bütçenin geneline ilişkin olarak Türkiye'nin çok kötü yönetildiğini söylediklerini hatırlatarak, "Türkiye'nin 2002 tablosunu ortaya koydum, Türkiye'nin bugünkü tablosunu ortaya koydum. Türkiye'nin 2002 yılında gayri safi milli hasılası ne kadardı, bütçesi ne kadardı? Cevap aldık. 2002'de 117 milyar dolar olan Türkiye bütçesini şu anda 1 katrilyon 95 milyar liraya yükselttiğimizi, 2002 yılında Türkiye'nin bütçesinde faize ayırmış olduğu gelirin yüzde 43.2 olduğunu söyledik. Bugünkü oranları söyledik. Biz bu rakamları söylerken, Türkiye'nin faiz gelirinin yüzde 86'sının faiz giderine gittiğini, bugün yüzde 17'sinin faiz giderine gittiğini söyledik" ifadelerini kullandı.



Aydemir, satın alma paritesine bakıldığında Türkiye'nin bugün dünyada 13. sıraya yükseldiğini belirterek, "Asgari ücret 2002 yılında kaç liraydı? '184 lira' dediler. 'Bugün 2 bin 20 lira' dedik. 'En düşük memur maaşı ne kadar?' dedik. Yaşlı, muhtar aylıklarını, öğretmen maaşını söyledik. Türkiye'nin geldiği noktada hakikaten 82 milyona bütçesiyle dokunduğunu ve Türkiye'nin iyi yolda olduğunu ifade ettik" şeklinde konuştu.



Aydemir, şöyle konuştu:



"Faize giden para ile Marmaray'ı yaptık, Avrasya Tüneli'ni yaptık, 17 bin kilometre bölünmüş yol yaptık, Türkiye Cumhuriyeti'nde tarihinin en yüksek öğretmen alımını yaptık' dedik. Bize tepki gösterenler CHP'lilerdi. Ama tepki göstermelerine gerek yok, teşekkür etmelerine gerek var. 82 milyon olarak biriz, beraberiz, birlikte Türkiye'yiz. Bu ülkede hep birlikte geçiniyoruz. Türkiye 2002 ile kıyaslanmayacak derecede çok daha iyi durumdadır." - ANKARA

Kaynak: İHA