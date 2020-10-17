AK Parti Yunak ve Akşehir ilçe kongreleri yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Yunak ve Akşehir ilçe kongreleri yapıldı

17.10.2020 17:09 | Son Güncelleme: 17.10.2020 17:14
AK Parti Yunak ve Akşehir ilçe kongreleri yapıldı

Konya'da AK Parti ilçe kongrelerine devam ediyor.

Konya'da AK Parti ilçe kongrelerine devam ediyor. 7. olağan kongre süreci kapsamında Yunak ve Akşehir ilçe kongreleri gerçekleştirildi. Kongreler sonucunda Yunak'ta Tahir Kuru nöbetini Cihat Şekeroğlu'na devrederken Akşehir'de Abdurahman Çardakoğlu yeninden ilçe başkanlığına seçildi.

AK Parti Konya'da ilçe kongrelerine Yunak ve Akşehir ile devam edildi. Kongrelere İl Başkanı Hasan Angı, Konya Milletvekili Orhan Erdem, il başkan yardımcıları, Yunak ve Akşehir Belediye Başkanları, ilçe ve bölge koordinatörleri ile teşkilat mensupları katıldı.

"İnandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz"

AK Parti'de kongrelerin bir yenilenme ve tazelenme dönemleri olduğunu ifade eden AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, "Kongreler bizim için yenilenme ve tazelenme dönemleridir. Geride bıraktığımız 19 yılda pek çok farklı kademede pek çok dava arkadaşımız partimizde görev aldı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En büyük teşekkür ise partimizi kurulduğu günden bu yana güçlü bir şekilde destekleyen hemşehrilerimizedir. Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK Parti, Türkiye'yi nasıl daha güçlü kılabiliriz, gelecek nesillere nasıl daha büyük bir ülke bırakabilirizin çabası içindedir. Bizlerde AK Parti teşkilatları olarak inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz. 7. olağan ilçe kongre sürecimizde artık sona yaklaştık. Gerçekleştirdiğimiz kongrelerimizin ilçelerimize partimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Görevi devreden başkanlarıma bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyor; yeni seçilen ya da nöbetine devam eden ilçe başkanlarımıza ve yönetimlerine başarılar diliyorum" diye konuştu.

"AK Parti ülkemizin yeniden dirilişinin öncüsü oldu"

18 yıllık AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'nin çok önemli bir ilerleme kaydettiğine değinen AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, "AK Parti iktidarları ülkemizin yeniden dirilişinin öncüsü oldu. Bugün Azerbaycan Ermenistan'ın karşısında güçlüyse bu Türkiye güçlü olduğu içindir. Bugün Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan diye bir vatanımız olduğunu fark ettiysek bu ülkemizde güçlü bir iktidar olduğu içindir. Bugün Kuzey Kıbrıs'taki Türkler sağlıkla seçim yapabiliyorsa Türkiye var olduğu içindir. Şu anda Doğu Akdeniz'de ABD ve Rusya dahil 11 tane ülke var. Bunların birçoğunun Akdeniz'e kıyısı bile yok ama bölgede sismik gemileriyle arama yapan bir Türkiye istemiyorlar. Kısacası sadece Türkiye demek bu topraklardan daha fazlasıdır. Ülkemizin kıymetini bilip liderimizin arkasında duracağız. Geleceğe daha umutla bakıyoruz. Hep birlikte Konyamız için ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KONYA

AK Parti Yunak ve Akşehir ilçe kongreleri yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

AK Parti Yunak ve Akşehir ilçe kongreleri yapıldı - HaberFatih gemisinin rezerv keşfi dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Osmanlı'da zafer kazanan donanma gemilerine asılan sancak hediye edildi. - HaberEski CHP Milletvekili Muharrem İnce Yozgat ve Kırıkkale'de esnafı ziyaret etti - HaberCumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de, Libya'da, Azerbaycan'da hakkın ve haklının yanında durmayı sürdüreceğiz." - HaberCumhurbaşkanı Erdoğan: "Karadeniz'de ve Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aramayı sürdüreceğiz" - HaberSon dakika haber | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin yönetim odasında incelemelerde bulundu. - HaberSon Dakika: Erdoğan, milyonların merakla beklediği müjdeyi verdi: 85 milyar metreküp daha gaz bulduk - Ekonomiİnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada - HaberSon dakika... Bakan Karaismailoğlu: Elazığ Havalimanı'nın 2'nci pisti ve apronu 2021'de hizmete açılacak - HaberDeniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum! - HaberSon dakika! Bakan Karaismailoğlu: "Büyük hedeflerimiz var, ülkemizi bölgesinde lojistik bir süper güç haline getirmek, memleketin her karış toprağını dünyayla... - HaberBakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti - HaberSon dakika haberleri... Şentop: Savaş suçlarına göz yumanlar, suç ortağı olarak itham olunacaklar - HaberSon dakika haberi... Bakanlardan sivillere saldıran Ermenistan'a kınama - Haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Şevval Sam Hazal Kaya Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Ozan Tufan Ozan Kabak Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Daha Fazla Füze Ak Parti Otomobil Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Yunak ve Akşehir ilçe kongreleri yapıldı - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 17:17:35. #1.15#
title