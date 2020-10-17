AK Parti Yunak ve Akşehir ilçe kongreleri yapıldı

Konya'da AK Parti ilçe kongrelerine devam ediyor.

Konya'da AK Parti ilçe kongrelerine devam ediyor. 7. olağan kongre süreci kapsamında Yunak ve Akşehir ilçe kongreleri gerçekleştirildi. Kongreler sonucunda Yunak'ta Tahir Kuru nöbetini Cihat Şekeroğlu'na devrederken Akşehir'de Abdurahman Çardakoğlu yeninden ilçe başkanlığına seçildi.

AK Parti Konya'da ilçe kongrelerine Yunak ve Akşehir ile devam edildi. Kongrelere İl Başkanı Hasan Angı, Konya Milletvekili Orhan Erdem, il başkan yardımcıları, Yunak ve Akşehir Belediye Başkanları, ilçe ve bölge koordinatörleri ile teşkilat mensupları katıldı.

"İnandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz"

AK Parti'de kongrelerin bir yenilenme ve tazelenme dönemleri olduğunu ifade eden AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, "Kongreler bizim için yenilenme ve tazelenme dönemleridir. Geride bıraktığımız 19 yılda pek çok farklı kademede pek çok dava arkadaşımız partimizde görev aldı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En büyük teşekkür ise partimizi kurulduğu günden bu yana güçlü bir şekilde destekleyen hemşehrilerimizedir. Cumhurbaşkanımız liderliğinde AK Parti, Türkiye'yi nasıl daha güçlü kılabiliriz, gelecek nesillere nasıl daha büyük bir ülke bırakabilirizin çabası içindedir. Bizlerde AK Parti teşkilatları olarak inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz. 7. olağan ilçe kongre sürecimizde artık sona yaklaştık. Gerçekleştirdiğimiz kongrelerimizin ilçelerimize partimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Görevi devreden başkanlarıma bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyor; yeni seçilen ya da nöbetine devam eden ilçe başkanlarımıza ve yönetimlerine başarılar diliyorum" diye konuştu.

"AK Parti ülkemizin yeniden dirilişinin öncüsü oldu"

18 yıllık AK Parti iktidarları döneminde Türkiye'nin çok önemli bir ilerleme kaydettiğine değinen AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, "AK Parti iktidarları ülkemizin yeniden dirilişinin öncüsü oldu. Bugün Azerbaycan Ermenistan'ın karşısında güçlüyse bu Türkiye güçlü olduğu içindir. Bugün Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan diye bir vatanımız olduğunu fark ettiysek bu ülkemizde güçlü bir iktidar olduğu içindir. Bugün Kuzey Kıbrıs'taki Türkler sağlıkla seçim yapabiliyorsa Türkiye var olduğu içindir. Şu anda Doğu Akdeniz'de ABD ve Rusya dahil 11 tane ülke var. Bunların birçoğunun Akdeniz'e kıyısı bile yok ama bölgede sismik gemileriyle arama yapan bir Türkiye istemiyorlar. Kısacası sadece Türkiye demek bu topraklardan daha fazlasıdır. Ülkemizin kıymetini bilip liderimizin arkasında duracağız. Geleceğe daha umutla bakıyoruz. Hep birlikte Konyamız için ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz, bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı