AK Parti TBMM Grup Toplantısı
AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Geldiğimiz noktada ne oldu?
AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Geldiğimiz noktada ne oldu? DEAŞ'la mücadele ettik, hesapta. Teröristler silahlarıyla gittiler ve arkasından da YPG, PKK Rakka'ya yerleşti. Ne oldu? Oradaki Arapları püskürttüler, yerli halkı dışarı attılar, bir terör örgütü çıktı, başka terör örgütü oraya yerleşti. Bu mu akıllı politika, bu mu stratejik ve taktik iş birliği? Akla ziyan bir iş." dedi.
Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, KKTC'de erken seçim kararı alındığını anımsatarak, 7 Ocak 2018'de yapılacak seçimin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.
BBC'de yayınlanan bir haberle Suriye'nin Rakka kentinde yeni bir rezaletin ortaya çıktığını belirten Yıldırım, "PKK terör örgütünün Suriye şubesi YPG ve koalisyon güçleri, sözde ABD ve koalisyon güçleriyle beraber Rakka'yı DEAŞ'tan temizleyecekler ve o bölgenin insanları gelip yerleşeceklerdi. Ancak gel gör ki neler olmuş neler. Rakka'dan DEAŞ'lıları temizlemek yerine bunların, silahlarıyla birlikte Rakka'dan çıkmaları için destek olmuşlar." diye konuştu.
Başbakan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:
"50 TIR, 13 otobüs, 100 araçtan oluşan, bu 50 TIR'ın da 10 tanesi her türlü ağır silahlarla yüklü vaziyette eskort yaparak, konvoy oluşturarak, Rakka'nın kuzeyinden sağ salim DEAŞ terör örgütünü çıkarmışlar. Bu ne demek? Biz ne dedik ABD'ye? Bir terör örgütü ile başka bir terör örgütünü yok etmek için mücadele, devletlerin yapacağı iş değildir, akla ziyan bir iştir. İşte sonuçları ortaya çıkıyor. Şimdi oradan çıkan silahlarıyla serbest bırakılan bu DEAŞ mensupları başta Türkiye olmak üzere Avrupa, Amerika, dünyanın her tarafında kim bilir yeni masum insanların katline sebep olacaklar. Teröristten fayda gelmez. Bunların çarpışmadan anladıkları 'Bela benim başımdan gitsin de nereye giderse gitsin. Eğer böyle devam ederseniz, bela sizi gelir bulur, başınızdan da gidemez."
Terör örgütlerine karşı devletlerin iş birliğinin önemine işaret eden Yıldırım, terörle iş birliği yaparak, hiçbir şeyin çözülemeyeceğini vurguladı.
Yıldırım, "Geldiğimiz noktada ne oldu? DEAŞ'la mücadele ettik, hesapta. Teröristler silahlarıyla gittiler ve arkasından da YPG, PKK Rakka'ya yerleşti. Ne oldu? Oradaki Arapları püskürttüler, yerli halkı dışarı attılar, bir terör örgütü çıktı, başka terör örgütü oraya yerleşti. Bu mu akıllı politika, bu mu stratejik ve taktik iş birliği? Akla ziyan bir iş." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin yine bir kez daha haklı çıktığını anlatan Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin, istikrarsızlık yaratan bu terör belasından bölgeyi gerçek anlamda kurtarmayı amaçladığını belirtti.
Başbakan Yıldırım, "Avrupa ve dünya şimdi düşünsün, ne zaman DEAŞ teröristleri gelecek ve eylem yapacak. Şimdi orada kıstırdığınız terör örgütlerini bıraktınız, tek tek bulup dünyanın değişik yerlerinde etkisiz hale getireceğiz. Tabii bütün bunların bedelini bölgedeki insanlar ödüyor, bölgeye yakın ülkeler ödüyor, Türkiye ödüyor. Çünkü Türkiye'nin Suriye'ye 911 kilometre sınırı var." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye ekonomisine yönelik algı operasyonları
Başbakan Yıldırım, 15 Temmuzdaki darbe girişimi ile hedefledikleri kaos planını gerçekleştiremeyenlerin, hiç zaman kaybetmeden harekete geçtiklerini ve Türkiye ekonomisi üzerinde istikrarı bozmak için algı operasyonları başlattıklarına işaret etti.
Darbe girişiminden hemen sonra değerlendirme kuruluşlarının, sözleşmiş gibi ard arda Türkiye'nin notunu düşürdüklerini ve "yatırım yapılamaz ülke" diye ilan ettiklerini hatırlatan Yıldırım, bunun ardından döviz ve Türk lirası üzerinde dalgalanmanın başladığını kaydetti.
Bütün bu gelişmeler sonrasında, Türkiye ekonomisinin, darbeden sonraki 3. çeyrekte yaklaşık yüzde 4,9 küçüldüğünü ve yıl sonu büyümesinin de 3,2 oranında gerçekleştiğini anımsatan Yıldırım, buradan bir sonuç alamayan kriz tacirlerinin, bu sefer 2017 yılının, Türk ekonomisi için kötü bir yıl olacağı yönünde söylentilerini ve faaliyetlerini devreye soktuklarını bildirdi.
"Türkiye'de artık yatırım yapılamaz, büyümesini sürdüremez, ekonomik kriz olur, firmalar batar" gibi algı operasyonlarına hız verildiğini vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İlk 9 ayda böyle demelerine rağmen Türkiye'ye giren yabancı sermaye miktarı, yatırım için gelen miktar 8 milyar doları buldu. Finans piyasasında günlük hareketleri saymazsak yılbaşından bu tarafa 13 milyar dolar finans piyasasına para girdi. Çok önemli bir referandumdan başarı ile çıktıktan sonra 2017'nin ilk yarısında yüzde 5,2 büyümeyi gerçekleştirdik. Ne söylerse söylesinler, Türkiye ekonomisi güçlüdür, büyümeye, kalkınmaya, iş, AŞ üretmeye devam edecek. Baktılar ki işler istedikleri gibi gitmiyor, bu sefer Türkiye'nin notunu, büyüme tahminini düşüren bildik kuruluşlar, ard arda tekrar tahminlere başladılar, büyüme oranlarını yükseltme yarışına girdiler. 3 kez, Türkiye'nin büyüme oranını aslında revize ettiler. Onların revize ettikleri Türkiye'nin büyüme oranı değil, kendi itibarlarını kurtarma çabasından başka bir şey değildir."
Yıldırım, "Şimdi de 2018 için kaos, ekonomik kriz senaryosunu tedavüle sokmaya çalışıyorlar. İş alemimiz, 80 milyon vatandaşımız rahat olsun, emin olsun. Nasıl ki 2017'de oyunu bozduk, büyüme rekoru kırdıksa 2018 için de gerekli tedbirlerimizi aldık, alıyoruz, büyümeye, iş üretmeye, istihdama devam edeceğiz." dedi.
Gelecek yıl enflasyonla mücadeleyi hedeflediklerini, istihdam oluşturmaya, yatırımlara, yeni projelere ve ihracata devam edeceklerini belirten Yıldırım, "Durmak yok, yola devam." diye konuştu.
"AK Parti Grubu olarak Meclis Başkan adayımızın yanındayız"
"Ne yaparlarsa yapsınlar hangi hileye başvurursa başvursunlar, ülkemizin üzerinde oynanan oyunları bozmaya devam edeceğiz." diyen Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin, Türkiye'nin geleceği olmaya, ekonomiden siyasete, uluslararası ilişkilerden toplumsal barışa, her alanda etkin çalışmalarını sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.
Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İnsanımızı merkeze alarak siyaset yapıyor, milletimizin talep ve beklentilerine kulak vermeye devam ediyoruz. Bu beklentiler doğrultusunda bazı belediye başkanlıklarımızda nöbet değişimi oldu. Bu bayrak değişiminde yaptıkları güzel işlerden dolayı görevi bırakan başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni görev alan belediye başkanlarımıza da başarılar diliyoruz. AK Parti her kademesiyle halka hizmeti hakka hizmet gören köklü bir siyasi geleneğin temsilcisidir. Bu geleneğe bağlı kalırken bir yandan da değişime, dönüşüme ve gelişmeye açık olmaya devam edeceğiz. Bu dava milletin sinesinde anlam bulmuş bir davadır. Bu dava yüreği Türkiye için çarpanların duaları ile bugünlere gelmiştir. Bu dava Anadolu insanının amacı ile emeği ile dualarıyla inşa olmuştur. Değişimin öncüsü olan AK Parti, devam eden kongre süreçleriyle kendini yenileme ve tazelemeyi de sürdürüyor. Milletin isteklerini siyasetin öznesi gören AK Parti'den siyaset simsarlarına asla ekmek çıkmaz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, birlikte Türkiye olacağız."
Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin milletle kucaklaşmasının önüne hiç kimsenin geçemeyeceğini belirtti.
"Gözlükçüler" diyerek izleyici locasındaki partililere seslenen Yıldırım, "İlk işiniz, şu reyting kuruluşlarına bir gözlük yapın." diye konuştu.
Binali Yıldırım, sevgi gösterisinde bulunan gazilere de "Gaziler, sizler bizim gururumuz sunuz, başımızın tacısınız. Hoşgeldiniz sefalar getirdiniz." diye seslendi.
26. Dönem 1. Devre Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın 2. Devre için de tekrar aday olduğunu anımsatan Başbakan Yıldırım, "AK Parti Grubu olarak Meclis Başkan adayımızın yanındayız. İsmail Bey'i destekliyoruz, başarılar diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Öte yandan, Başbakan Yıldırım, Sağlık Bakanlığı tarafından "14 Kasım Dünya Diyabet Günü" dolayısıyla Meclis Şeref Holünde kurulan standı da ziyaret etti.
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Binali Yıldırım'a standa ilişkin bilgi verdi.
(Bitti)