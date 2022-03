AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Türkiye'nin Montrö'yü uygulama konusundaki ilkesel tavrı, dünyanın her tarafından destek ve takdir görmektedir." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa değinirken " Türkiye'nin Montrö'yü uygulama konusundaki ilkesel tavrı, dünyanın her tarafından destek ve takdir görmektedir." diyen Çelik, herhangi bir şekilde savaşı tırmandıracak bir yaklaşım içine girilmemesinin son derece kıymetli bulunduğunu söyledi.

Prensip olarak her zaman Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler yaptırımlarına katıldığını, onun dışındaki yaptırımlara mesafeli durduğunu ifade eden Çelik, şöyle devam etti:

"Rusya ile konuşabiliyor olmamız, Rusya ile burada bir güven ilişkisi tesis edebilecek imkanlara sahip olmamız, işgalin sona ermesi açısından da kıymetlidir. Aynı zamanda da güçlü bir NATO ülkesi olarak her türlü işgale, her türlü darbeye, ülkelerin siyasi ve toprak bütünlüğünün yok edilmesine yönelik her tavra karşı olma konusundaki kararlı ve ilkeli yaklaşımımız da, bütün bu süreç içerisinde, son derece, herkes tarafından, bir diplomasi yolunun ortaya çıkması bakımından da kıymetli bulunmaktadır."

Çelik, Türk vatandaşlarının tahliyesi konusunda büyük oranda irade gösterildiğini belirterek, Türkiye'nin Ukrayna'ya insani yardım konusundaki yaklaşımının, bir kere daha, "kriz zamanlarında güvenilir ülke Türkiye" resminin verilmesi bakımından kıymetli olduğunu vurguladı.

"İsrail Cumhurbaşkanı'nın seyahati, kritik bir sürece işaret ediyor"

Çelik, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un bu hafta Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin soruya, "Sayın İsrail Cumhurbaşkanı'nın bu seyahati, bölgedeki gelişmeler, Akdeniz'deki gelişmeler, en son ortaya çıkan Ukrayna'daki gelişmelerle kritik bir sürece işaret ediyor." yanıtını verdi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Moskova'dan Almanya'ya geçeceğini, onların da bu konuda diplomasi yürüttüğünü dile getiren Çelik, Herzog ve Erdoğan görüşmesinde bu meselenin de ayrıntılı şekilde konuşulacağını ifade etti.

Büyükelçilik meselesi, ikili ilişkilerdeki diğer adımlar gibi konuların ziyaretten sonra görüşüleceğini aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Aslında bu Ukrayna krizi çıkmadan evvel dünyadaki siyasi krizin ağırlık noktası Akdeniz'di. Dolayısıyla İsrail'de, Akdeniz'de ortaya çıkan sorunların çözümü, Türkiye İsrail arasında Akdeniz'de yapılabilecek iş birlikleri konusunda da kapsamlı dosyamız var. Tabii ki bölgede çeşitli gelişmeler oluyor, son derece sıcak gündemlerin olduğu. Hala Suriye'de, diğer coğrafyalarda sıkıntılı bir takım gündemler var. Bunların hepsi ayrıntılı şekilde tabii ki Türkiye-İsrail ajandasının maddelerini teşkil ediyor. Ziyaretin sonrasında bu yol haritasının daha da netleşeceğini göreceğiz ve bu ziyaret, bir dönüm noktası olan ziyaret olarak gerçekleşecek."

Çelik, bir gazetecinin, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Rusya'yı enflasyonla dize getirmek istiyorsanız Türkiye'ye bakın." açıklamasına ilişkin sorusunu, "Bütün siyasi partilerin yaptığı açıklamalar bana anında geliyor. Arkadaşlar bunu bana gönderdiği zaman 'yanlış göndermiş olabilirler' dedim. Kesinlikle böyle bir şeyin söylenmemiş olması lazım. 'Arkadaşlar emin misiniz bir daha bakın, gönderin' dedim. Sonra haksızlık yapmayayım diye kendim baktım. Yani bir kere de bir CHP sözcüsü çıksın da başka bir devletin yapıp ettiğinden Türkiye'ye mesaj çıkarmaya kalkmasın. Şu fani hayatımızda bunu göremeyecek miyiz? Ne kadar yanlış, ne kadar çirkin bir açıklama." şeklinde yanıtladı.

"(Gıda fiyatları) Esas olan vatandaşımızın korunmasıdır"

Dünyada tedarik ve gıda zinciriyle ilgili ciddi sıkıntıların olduğunu belirten Çelik, Ukrayna savaşıyla birlikte petrolden gıda ürünlerine kadar geniş bir yelpazede negatif etkilerin görüldüğünü dile getirdi.

Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en küçük bir haberi bile en ayrıntılı şekilde incelettirdiğine işaret eden Çelik, bu konuda ilgili bakanlıkların net açıklamalar yaptığını, bahsedilen gıda ürünlerinde bir sıkıntı olmadığını açık ve net şekilde ifade ettiğini söyledi.

Ticaret erbabının kendi ticaretinin doğası gereği bulundurduğu malla, stokçuluğu birbirinden ayırmak gerektiğine dikkati çeken Çelik, "Bu konuda da hassas bir çalışma yürütülüyor. Herhangi şekilde ticaret erbabını sıkıntıya sokacak, haksız muamele edecek girişimlerden de uzak duruluyor ama tabii ki esas olan vatandaşımızın korunmasıdır, vatandaşımızın bu konuda rahat etmesidir." diye konuştu.

Çelik, vatandaşlara, gıda ürünlerine ilişkin bakanlıkların yaptığı açıklamaları takip etmelerini önerdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in önümüzdeki günlerde Türkiye ziyaretine ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son zamanlarda Yunanistan'ın, iki ülke arasında çözülebilecek sorunları, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında bir mesele haline getirmek için de son derece yanlış girişimler içerisine girdiğini görüyoruz. Halbuki Yunanistan'ın şunu anlaması lazım: Komşu olan biziz, burada beraber yaşıyoruz, bu sorunları ancak biz çözebiliriz. Türkiye'nin mavi vatan konusundaki hassasiyeti, sorgulanabilir, herhangi bir şekilde eleştirilebilir bir hassasiyet değildir. Kıta sahanlığı meselesinden, silahsızlandırılmış adaların Yunanistan tarafından silahlandırılmasına kadar kapsamlı bir dosya söz konusudur. Bunlar tabii ki görüşülecek."

(Bitti)