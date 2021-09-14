AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu'ndan demir yolu müjdesi - Haberler
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AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu'ndan demir yolu müjdesi

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu'ndan demir yolu müjdesi

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, TCDD 6. Bölge Müdürlüğü'nce hazırlanan Adana İmamoğu, Kozan ve Osmaniye Kadirli Demir Yolu Bağlantısı Projesi'nin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunda kararın olumlu olarak alındığını belirtti.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, TCDD 6. Bölge Müdürlüğü'nce hazırlanan Adana İmamoğu, Kozan ve Osmaniye Kadirli Demir Yolu Bağlantısı Projesi'nin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunda kararın olumlu olarak alındığını belirtti.

Durmuşoğllu, yaptığı yazılı açıklamada, ÇED kararının olumlu çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Toprakkale'den Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) kadar demir yolu standartlarında, yatay ve düşey konum şartları dikkate alınarak bir Avan proje hazırlandı. Bu proje sonucu,Toprakkale İstasyonu'ndan Kadirli OSB'ye ulaşım mesafesi yaklaşık 42 kilometre olup, proje Kozan ve İmamoğlu üzerinden Ceyhan'a bağlandığında toplam 119 kilometrelik bir ring oluşturacak. Bu hat üzerinden taşınacak yüklere ilaveten ayrıca yolcu taşıması da yapılabilecek. Bölgemizin gelişmesine çok büyük bir ivme kazandıracak olan bu projenin bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Projeyi hızla bitirip hem yatırımcılarımızın hem de aziz hemşerilerimizin hizmetine sunmak için Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğüyle koordinasyon içerisinde var gücümüzle çalışıyoruz."

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri
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Haber: AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu'ndan demir yolu müjdesi - Haberler
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