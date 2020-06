AK Parti'li Mahir Ünal'dan etik farkındalık çalışması açıklaması Açıklaması AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, etik farkındalık çalışmalarının ahlaki iki yüzlülüğü gözler önüne serdiğini belirterek, "Biz ilkeli siyasetin peşindeyiz, kimden gelirse gelsin ahlaksızlığa karşı duruyor, her koşulda erdemi savunuyor, ilkelerimizi...

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, etik farkındalık çalışmalarının ahlaki iki yüzlülüğü gözler önüne serdiğini belirterek, "Biz ilkeli siyasetin peşindeyiz, kimden gelirse gelsin ahlaksızlığa karşı duruyor, her koşulda erdemi savunuyor, ilkelerimizi muhafaza ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ünal, etik farkındalık çalışmalarına değindi.

Ünal, şunları kaydetti:

"Etik farkındalık çalışmamız, ahlaki iki yüzlülüğü gözler önüne sermiştir. Nasıl kendi teröristlerine sahip çıktılarsa aynı şekilde ahlaksızlık kendi taraflarından geldiğinde mübah görüp yapılan çirkinliğe kol kanat gerdiklerini tüm açıklığı ile ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine, ailesine, bizlere yapılan hakaretlere, küfürlere tamamen sessiz kalanlar, bir kişinin asla kabul edemeyeceğimiz ahlaksızlığını 10 milyon üyesi olan bir harekete mal etmek gibi aşağıların aşağısı bir tutum sergiliyor, bizi hiç şaşırtmıyorlar."

Teşkilat mensupları ve üyelerinin küfür ve hakaretine asla sahip çıkmadıklarını, yapanları da ihraç ettiklerini belirten Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"Her türlü gayriahlaki tutumu reddettik, sizse her seferinde küfürbazları, ahlaksızları ödüllendirdiniz. Biz ilkeli siyasetin peşindeyiz, kimden gelirse gelsin ahlaksızlığa karşı duruyor, her koşulda erdemi savunuyor, ilkelerimizi muhafaza ediyoruz. Siz ise her şeyden önce ilkesizsiniz, içinizdeki ahlaksızlara sessiz ve körsünüz, dürüst değilsiniz. Şüphesiz sizin tam karşınızdayız."

