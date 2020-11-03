AK Parti'li Kavuncu: "Çorum Anadolu kaplanları arasındaki yerini perçinledi"
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AK Parti'li Kavuncu: "Çorum Anadolu kaplanları arasındaki yerini perçinledi"

03.11.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.11.2020 18:22
AK Parti'li Kavuncu:

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum'un en çok ihracat yapan iller sıralamasında 15'inci sıraya yükselerek Anadolu kaplanları arasındaki yerini perçinlediğini belirtti.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum'un en çok ihracat yapan iller sıralamasında 15'inci sıraya yükselerek Anadolu kaplanları arasındaki yerini perçinlediğini belirtti.

Kavuncu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Çorum'un, kadirşinas insanların yaşadığı, bölgesinin parlayan yıldızı olduğunu söyledi.

Makine ve imalat sanayisinde her geçen gün gelişen performansıyla, bölgesinin ihracat şampiyonu olan şehrin, en çok ihracat yapan iller sıralamasında 15'inci sıraya yükselerek Anadolu kaplanları arasındaki yerini perçinlediğini belirten Kavuncu, Çorum'un, sanayi ve ihracat alanlarında sahip olduğu ve her geçen gün artan potansiyelinin yanında kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan bir turizm kenti olduğunu dile getirdi.

Çorum'un, binlerce yıl öncesinden günümüze uzanan kıymetli hazinelerin yanında, Abdullah Yaylası'ndan Elmabeli ve Kuşçaçimen yaylalarına, İncesu Kanyonu'ndan Kalinse Kanyonu'na uzanan doğal güzellikleriyle de doğa tutkunlarının uğrak mekanı olmaya aday olduğunu ifade eden Kavuncu, Kızılırmak'ın bereketli topraklarında yetişen Osmancık-97 pirinci, Oğuzlar cevizi, Çorum leblebisi ile Çorum mantısı, Kargı Sırık kebabı, tarihi Osmanlı sefer yemeği olan İskilip dolması gibi nice lezzetlerin misafirlerini beklediğini aktardı.

Kavuncu, vatandaşları Çorum'a davet ederek, "Çorum'u gezmek, şehirde birkaç güzel gün geçirmek, tadı damağınızda kalacak bir anı olarak ömür sayfanızda yerini alacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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