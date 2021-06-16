AK Parti'li Akbaşoğlu: NATO Zirvesi'nin kazananı Türkiye

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "NATO Zirvesi'nin kazananı, Türkiye'dir.

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "NATO Zirvesi'nin kazananı, Türkiye'dir. Bu sonuç, bütün dünya tarafından da tekraren görülmüştür" dedi.

AK Parti'li Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akbaşoğlu, NATO Zirvesi ile ilgili, "NATO Zirvesi'nin kazananı, Türkiye'dir. Bu sonuç, bütün dünya tarafından da tekraren görülmüştür. Libya ve Karabağ başta olmak üzere Türkiye'nin attığı bütün adımların kalıcı olduğu gerçeği, NATO toplantısıyla da bir kez daha perçinlendi" diye konuştu.

Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu, görüşmeye gidilirken ortaya koyulan kararlılık sonucu geri adım atılmaksızın, çok önemli kazanımlar elde edildiğini, bunun da tarihi başarı olduğunu kaydetti. Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, NATO Zirvesi'nin ardından gerçekleştirdiği Azerbaycan ziyaretinin önemine de vurgu yaparak, "Şuşa Beyannamesi ile bu büyük zafer tescillenmiş, geçmişten geleceğe çok daha büyük adımlarla emin adımlarla ilerleyeceğimiz bölgeye ve bütün dünyaya ilan edilmiştir. Bu da Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluğun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin hukuken başka önemli beyanname ile bütün dünyaya ilanıdır" dedi. 'İYİ PARTİ'NİN İÇİNE CHP KAÇMIŞ'AK Parti'li Akbaşoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Türkiye'yi aşılama konusunda başarısız bulduğu açıklamasına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Sayın Akşener, sadece partinizin ismi iyi; söylemleriniz, yaptıklarınız o kadar kötü ki. Dün itibarıyla 1 milyon 250 bine yaklaşan bir aşılamayı gerçekleştiren ve bugün itibarıyla da günlük randevu sistemiyle bugün randevunuzu alıp, bugün aşı olma imkanını getiren, seyyar aşılama merkezleriyle milletimizin ayağına giderek hizmet sunan fedakar sağlık ordumuza ve bu güzel süreci yöneten Sağlık Bakanı'mıza, Sağlık Bakanlığı'mıza, hükümetimize yönelik bu saldırılar, herhalde bu başarının hazımsızlığıdır. Görülüyor ki İYİ Parti'nin içine CHP kaçmış. Hepsi aynı söylem birliği içinde. Bir hizalanma söz konusu. Kendilerine verilen vazife gereğince bir siyasi yol alma söz konusu. Kayıkçı kavgalarına şahit oluyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar