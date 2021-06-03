AK Parti ilçe başkanları Osmaneli'nde buluştu
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AK Parti ilçe başkanları Osmaneli'nde buluştu

AK Parti ilçe başkanları Osmaneli'nde buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bilecik'te görev yapan AK Parti ilçe başkanları, Osmaneli Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesisi'nde bir araya geldi.

Bilecik'te görev yapan AK Parti ilçe başkanları, Osmaneli Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesisi'nde bir araya geldi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ev sahipliğinde AK Parti ilçe başkanları bir araya geldi. İl ve ilçelerimizin yatırımlarının değerlendirildiği toplantıda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantı sonundan bir açıklama yapan İl Başkanı Yıldırım, "İlçe Başkanlarımız ile bir araya gelerek bir takım değerlendirmelerde bulunduk. Osmaneli İlçemizde gerçekleştirdiğimiz toplantımıza ev sahipliği yapan Osmaneli İlçe Başkanımız Şaban Güdem ve Osmaneli Belediye Başkanımız Münür Şahin' e teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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