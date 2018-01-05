AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, gelişmiş ülkelerin yaşlılarının Türkiye'de gelebileceği en önemli merkezin Antalya olduğunu ifade ederek, "Bütün ekonomi girdilerimiz dahil olmak üzere uluslararası göç turizmini Antalya'ya çekebilecek politikalara yön vermemiz gerekiyor." dedi.



Çalık, AK Parti İl Başkanlığı tarafından Antalya'da bir otelde düzenlenen ve basına kapalı gerçekleştirilen "Sosyal Politikalarda Gönül Adımları Antalya'yı Dinliyoruz" programına katıldı.



Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu ve Gökçen Özdoğan Enç ile İl Başkanı Rıza Sümer'in de katıldığı programın kapanışında yaptığı konuşmada, Antalya'nın göç verdiği kadar, göç alan bir şehir olduğunu söyledi.



Rakamlara bakıldığında kentin çok ciddi göç aldığını belirten Çalık, şunları kaydetti:



"Doğum hızımız Türkiye ortalamasının altında. Doğum artış hızı, Türkiye ortalamasının altındayken nüfus artış hızımız Türkiye ortalamasının üstünde. Antalya'daki genç nüfus oranımız Türkiye ortalamasının altında. Yaşlı nüfus oranımız ise Türkiye yaşlı nüfus oranının üstünde. Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı yüzde 8,2. Antalya'daki yaşlı nüfus oranı ise yüzde 11,9. Tüm dünya, yüzde 10'nun üzerinde yaşlı nüfusu olan ülkeleri 'yaşlı' olarak tarif eder. Antalya yüzde 12'lik yaşlı nüfusuyla yaşlılarla ilgili önemli çalışmayı yapması gereken illerimiz arasında. Bunu fark edip hem hükümetimiz hem de yerel yönetimlerimiz yaşlılarımıza dönük çok önemli merkezleri Antalya'da inşa etmiş vaziyetteler."



Gelişmiş ülkelerin yaşlılarının Türkiye'de gelebileceği en önemli merkezin Antalya olduğunu ifade eden Çalık, "Bütün ekonomi girdilerimiz dahil olmak üzere uluslararası göç turizmini Antalya'ya çekebilecek politikalara yön vermemiz gerekiyor." dedi.



Başkan Türel de derleyici olarak önemli bir çalışma toplantısı yapıldığını anlattı.



"Antalya, yaşlı turizminin cenneti olabilir"



Çalık, beraberindekilerle daha sonra, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi Mavi Ev'i ziyaret etti. Burada, Türkiye'nin ilk yaşlı üniversitesinin 65 yaş üstü öğrencileri tarafından konserle karşılanan Çalık, oyun oynayanlara alkışlayarak destek verdi.



Yaşlılığın Türkiye'nin önündeki hem en önemli problem hem de en büyük fırsat olduğunu belirten Çalık, Türkiye'de nüfusun yaşlandığını anlattı.



2030 ve 2070 projeksiyonlarında Türkiye'nin yaşlı bir nüfusa sahip olacağını ifade eden Çalık, "Antalya'da birçok alanda çalışma yapılmakta. Mavi Ev projesi, demans ve alzheimer hastalarımızın hem tedavi edildiği hem de aktif yaşlanabildikleri bir merkez haline getirilmiş." diye konuştu.



Antalya'nın uluslararası yaşlı turizminin merkezi haline getirilebileceğini aktaran Çalık, kentte 2 bin 500 öğrencisi bulunan yaşlı üniversitesinin Türkiye'de ilk olduğunu, örnek teşkil ettiğini kaydetti.



Öğrenci temsilcisi Ayşe Çiçek Solon (75) ise üniversite sayesinde sağlıklarına kavuştuklarını belirterek, "Köşemize çekilip oturmaktansa aktif olmayı sağlıklı yaşlanmayı tercih ettiklerini anlattı.



"Uyuşturucuyla beraber mücadele edeceğiz"



Çalık, Ayık Yaşamda Buluşalım Derneğini (AYBUDER) ziyaret ederek, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele edenlerle bir araya geldi. Kütüphaneyi, odalarını gezen Çalık, gençlerin verdiği konseri dinledi.



Beraber yol verdikleri zaman insanların tertemiz olduğunu kaydeden Çalık, "Örnek bir grup. Hepimizin canla başla uyuşturucuyla mücadele etmesi gerekiyor. İçişleri Bakanımızın söyleminin altını hepimiz çiziyoruz. İnanıyorum ki hepiniz teşekkür ediyorsunuz. 'Okul önlerinde uyuşturucu satanların ayaklarını kırın.' dedi, çok doğru söyledi. Her şeyiyle beraber ortak mücadele edeceğiz." diye konuştu.



Bunun üzerine, oğlunun uyuşturucudan kurtulması için Bitlis'ten Antalya'ya taşınan Özlem Yüzügüler de "Uyuşturucu satan bir kişi idam edilse hiç kimse satamayacak." dedi.



Çalık, daha sonra bağımlılıkla mücadele edenlerin yetiştirdiği güvercinleri uçurdu.