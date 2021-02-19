AK Parti, gençlere yönelik çevre projesi "Cemre"yi başlatıyor
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AK Parti, gençlere yönelik çevre projesi "Cemre"yi başlatıyor

19.02.2021 16:53 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:53
AK Parti, gençlere yönelik çevre projesi

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı, gençlerin katılımıyla gerçekleştirilecek "Cemre" adlı yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı, gençlerin katılımıyla gerçekleştirilecek "Cemre" adlı yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, projeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Cemre'yi, içlerine düşen "çevre hareketi" olarak tanımladıklarını belirtti.

Kültürde çok önemli bir yeri olan, baharın gelişini ve tabiatın uyanışını simgeleyen özel günleri, çevreye dair yeni bir başlangıcın miladı olarak gördüklerine dikkati çeken Karaaslan, şöyle devam etti:

"81 ilimizden 1000 gönüllü genç arkadaşımız ile başlatacağımız proje kapsamında ilk cemrenin havaya düştüğü tarih olan 19-20 Şubat tarihinde, iklim değişikliği, çevre ahlakı, Sıfır Atık, enerji politikaları ile çevre farkındalığı ve uygulamalarına yönelik 5 ana başlıkta video konferans yöntemi ile konusunda uzman akademisyenlerin gerçekleştireceği eğitim programını başlatacağız. Üçüncü cemrenin toprağa düştüğü 5-6 Mart tarihinde eğitim programlarımızı Türkiye çapında tamamlayıp daha sonra saha çalışmalarıyla projemize devam edeceğiz. Cemre, dinamik, sonuç odaklı, gönüllülük esaslı ve çevreyi merkezine alan bir projedir."

Karaaslan, projeyi ilk aşamadan itibaren, ülke ve dünya meselelerine duyarlı, çevre konusuna karşı hassas, hızlı aksiyon alabilme kabiliyetine sahip Gençlik Kolları Başkanlığı ile yürüttüklerine işaret ederek "İnancımızdan, medeniyetimizden ve kültürümüzden feyz alan bir anlayışla AK Parti olarak çevreyi korumak ve yaşatmak konusunda güçlü bir iddianın sahibiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çevre konusunda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şehirlere dair pek çok hedefi gerçekleştirme imkanı bulduklarını aktaran Karaaslan, şunları kaydetti:

"Yaşanabilir şehirler idealimizi hayata geçirmemizin ardından sürdürülebilir şehirler gibi, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerini derinden hissetmeye başladığımız şu günlerde insanı ve tüm yaratılmışları merkezine alan, doğal değerlerimizi koruyarak yaşatan, verimlilik kavramını önceleyen, çevreyle dost, iklim değişikliğine karşı dirençli, havası suyu toprağı daha temiz şehirler hedefi ile ilerlerken bugün de 'Cemre' gibi yeni projelerle yolumuza devam ediyoruz."

Karaaslan, gençlere ve genç fikirlere önem veren bir bakış açısına sahip olduklarının altını çizerek "AK Parti olarak bugünün ve geleceğin meselelerinde gençlerin aktif rol üstlenmesini önemsiyoruz. Amacımız gençlerin çevre konusunda duyarlı, bilinçli ve aktif olması kadar tüm topluma örnek ve öncü olmalarını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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