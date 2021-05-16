AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, ESKİ yönetimini eleştirdi

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir Su Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (ESKİ) yönetimine eleştirilerde bulundu.

AK Parti Eskişehir Yerel Yönetimler Başkanı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Eskişehir Su Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (ESKİ) yönetimine eleştirilerde bulundu.

Gücüyener, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESKİ, içme ve kullanma suyumuzu sağlıklı bir şekilde bize ulaştırmakla görevli. Fakat bu görevi yerine getiremediği aşikar. ESKİ görevini yerine getirmiyor. Sorumluluk da üstlenmiyor, hatalarından ders almıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin paylaşımı ile öğrendik ki 'Alpu ilçemizde, bir vatandaşın izinsiz şekilde şebeke suyunu tarımsal faaliyette kullanması ve suya zirai ilaç karıştırmasında dolayı yaşanan soruna anında müdahale etmişler.' Siz bizim aklımızla dalga mı geçiyorsunuz? Alpu'da çeşmelerden zehir aktı. Vatandaşlar diledikleri gibi suya bir şeyler karıştırabiliyor mu? Şebeke suyuna ulaşmak, bir şeyler katmak, halk sağlığı ile oynamak bu kadar kolay mı?"

Pınar Turhanoğlu Gücüyener, bölgede 500 aboneye hizmet veren şebeke hattının yapımını tamamlayan ekiplerin, Fevzipaşa ve Yunusemre mahallelerine su verebildiğini aktardı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasında ESKİ personeline teşekkür edildiğine değinen Gücüyener, şunları kaydetti:

"Bu açıklamaları kabul etmek mümkün değil. İddia ettiğiniz gibi ise olay, bugün ya da gelecekte yine herhangi bir vatandaşın şebeke suyuna ilaç karıştırma riski var mı? Bunu nasıl önleyeceksiniz? Nasıl önlemler aldınız? 500 abone demişsiniz, aileleri ile 2 bin kişinin sağlığı ile oynanmış. Bunun sorumlusu kim? Suç duyurusunda bulundunuz mu? Takibini yapacak mısınız? Şebeke suyuna karışan zirai ilaç mı? Bu konuda tutulmuş tutanak, alınmış raporlar var mı? Eğer zirai ilaç ise zirai ilaç yapışkandır. Tamamen temizlendiğine emin misiniz boruların? Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin ve ESKİ'nin 'hiç bir şey olmamış gibi' davranmaktan vazgeçmesi için daha ne olması gerekiyor?"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar