AK Parti'den Bursa-Bilecik yolunda inceleme
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AK Parti'den Bursa-Bilecik yolunda inceleme

Yapımı yılan hikayesine dönen Bilecik-Yenişehir yolunda çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, AK Parti heyeti çalışmaları yerinde inceledi.

AK Parti'den Bursa-Bilecik yolunda inceleme
22.05.2020 13:08 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:11

Yapımı yılan hikayesine dönen Bilecik-Yenişehir yolunda çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, AK Parti heyeti çalışmaları yerinde inceledi.

Bursa-Bilecik arasını 1 saatten 30 dakikaya düşürecek 40 kilometrelik Yenişehir-Bilecik kara yolundaki çalışma büyük bir hızla sürüyor. Yıllardır çile haline gelen yolun ihaleye göre 2021 yılı sonunda bitmesi beklenirken, proje öne alındı. İhale süresi 2021 yılı sonuna kadar olmasına rağmen kara yolu ve firma yetkililerinden 2020 yılı sonunda bitirileceği sözü alındı. AK Parti heyeti de çalışmaları yerinde inceledi. AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Milletvekili Selim Yağcı, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve beraberindekiler yolun son durumunu kontrol etti.

Yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor

Yolun yıl sonuna kadar biteceğini söyleyen AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, "Türkiye bir yandan korona virüs küresel salgınıyla mücadelesini tüm yönleriyle başarıyla sürdürürken yerelde ve genelde hizmet yatırımlarına da aralıksız devam ediyor. Bursa ve Bilecik arasındaki kara yolu ulaşımını 1 saatten 30 dakikaya düşürecek Yenişehir-Bilecik duble yol çalışmasını yerinde inceledik. Yetkililerden bilgi aldık. Yol çalışmasını 2020 yılı sonunda tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefleniyor. Maliyeti 256 milyon lira olan duble yolun kalan 19 kilometrelik kısmında bir tanesi köprülü kavşak olmak üzere toplam 19 adet kavşak ve 4 adet köprü olacak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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