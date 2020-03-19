AK Parti'de toplantılar telekonferans yoluyla yapılıyor
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AK Parti'de toplantılar telekonferans yoluyla yapılıyor

AK Parti'de, ana kademe kadın kolları ve gençlik kolları başkanları, il yöneticileriyle gerçekleştirecekleri toplantıları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde telekonferans yöntemiyle yapmaya başladı.

19.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:12

AK Parti'de, ana kademe kadın kolları ve gençlik kolları başkanları, il yöneticileriyle gerçekleştirecekleri toplantıları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde telekonferans yöntemiyle yapmaya başladı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında ana kademe yöneticileri ile il yöneticilerinin daha sağlıklı bir ortamda toplantı gerçekleştirebilmesi için AK Parti Genel Merkezi toplantı salonunda AR-GE Başkanlığı tarafından bir telekonferans stüdyosu oluşturuldu.

İlk toplantılar ise AK Parti Kadın Kolları Başkanı Selva Çam ve Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş tarafından bütün il başkanlarına ayrı ayrı bağlanılarak gerçekleştirildi.

Büyükgümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongre süreçlerinin koronavirüs nedeniyle ertelendiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda illerimizde, ilçelerimizde ve genel merkezde yapacağımız yönetim kurulu toplantılarını ve diğer çeşitli toplantılarımızı da gerçekleştirmiyoruz tedbir amaçlı olarak. Özellikle genel merkezimizde yapacağımız, il başkanlarımızla yaptığımız buluşmaları bu çerçevede erteledik. Türkiye'nin her yerinden arkadaşlarımızın burada bir araya gelmesi sağlık açısından sakıncalar doğurabilir diye düşündük."

Alınan tedbirlerin vatandaşla ve parti üyeleriyle paylaşılması için bilgilendirici faaliyetlere de devam etmeleri gerektiğini belirten Büyükgümüş, "Burası bizim AR-GE Başkanlığımızın oluşturduğu bir telekonferans stüdyosu. Buradan zaten uzunca bir vakittir teşkilatlarımızla iç eğitim çalışmalarımızı ve toplantılarımızı telekonferans yöntemiyle uygulayabiliyorduk. Bu, açıkçası bu dönemde de bizim açımızdan güzel bir imkan oldu." diye konuştu.

AK Parti Gençlik Kolları'nın 81 il başkanıyla telekonferans yöntemiyle bir araya geldiklerini anlatan Büyükgümüş, "Hem koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin teşkilatlarımızı nasıl bilgilendireceğimizi hem de toplantılarımızı nasıl bu tedbirlere uygun şekilde organize edeceğimizi beraber konuşmuş olacağız." dedi.

Büyükgümüş, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana siyasi çalışmalarında teknolojiyi en üst seviyede kullanan bir siyasi parti olduğunu söyledi.

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da bu çerçevede 81 ilin tanıtım ve medya başkanları ile telekonferans yöntemiyle bir toplantı yapacak.

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AK Parti'de toplantılar telekonferans yoluyla yapılıyor

Kaynak: AA

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AK Parti'de toplantılar telekonferans yoluyla yapılıyor

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