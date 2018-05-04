AK Parti'de Temayül Yoklaması Yarın Yapılacak

AK Parti Sivas İl Başkanlığı'nda 24 Haziran'da yapılacak olan milletvekili seçimlerinde aday adayı olanlar için temayül yoklaması yarın yapılacak.

24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde AK Parti'de aday adaylığı süreci tamamlandı. Sivas'ta 48 kişi AK Parti'den Sivas'ta milletvekili adayı olabilmek için başvuru yaptı.

Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde temayül yoklaması yapılacak. Temayül yoklamasında milletvekilleri, il, merkez ilçe, kadın kolları, gençlik kolları yönetim kurulları ve mahalle başkanları ile ilçelerden gelen teşkilat üyeleri partilerinin milletvekili adaylarına yönelik oy kullanacak. - SİVAS