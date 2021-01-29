AK Parti'de Eskişehir'in bazı ilçe kadın kolları başkanlıklarına atama yapıldı

AK Parti'de Eskişehir'in bazı ilçe kadın kolları başkanlıklarına atama yapıldı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu Odunpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevine Sedef Özgüneş, Tepebaşı İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevine Seda Öğülmüş, Mahmudiye İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevine Ümmü Ilıca atandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, Özgüneş, Öğülmüş ve Ilıca'ya yeni görevinde başarılar diledi.

Çalışkan, söz konusu görevlerde daha önce yer alan Esma Çakır, Neşe Karademir ve Fatma Sönmez'e bugüne kadar gösterdikleri emekten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık