AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Karataş'tan Belediye Başkanı Oran'a tepki

AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Yeliz Karataş, sosyal medya hesabı üzerinden bir kişiye yazdıkları nedeniyle Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'a tepki gösterdi.

Karataş yaptığı yazılı açıklamada, Oran'ın geçen cumartesi günü yağan yağmur sonrası, Çeşme Kutlu Aktaş Barajı'na su girişi olduğu anın video görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşarak, "Ulu Tanrım afetsiz ve bereketli ver. Barajımıza su girmeye başladı" paylaşımında bulunduğunu kaydetti.

Bunun üzerine Mahmut Düger isimli bir kişinin Oran'a, "Ulu tanrım ne demek. Hristiyan mısın sen?" diye sorduğunu aktaran Karataş, Oran'ın Dülger'e yazdığı cevabı eleştirdi.

Karataş, Oran'ın seçim sonrası "Çeşme'de sevgi kazandı, hoşgörü kazandı" açıklamasında bulunduğunu aktararak, "Kendisi gibi seçimle göreve gelmiş muhtarına dahi 'kısa kes' diyebilen bir başkan, vatandaşına neler etmez ki?" ifadelerini kullandı.

Açıklamada Oran'ın paylaşımını sildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin