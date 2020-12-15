AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Karataş'tan Belediye Başkanı Oran'a tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Karataş'tan Belediye Başkanı Oran'a tepki

15.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:36
AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Karataş'tan Belediye Başkanı Oran'a tepki

AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Yeliz Karataş, sosyal medya hesabı üzerinden bir kişiye yazdıkları nedeniyle Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'a tepki gösterdi.

AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Yeliz Karataş, sosyal medya hesabı üzerinden bir kişiye yazdıkları nedeniyle Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'a tepki gösterdi.

Karataş yaptığı yazılı açıklamada, Oran'ın geçen cumartesi günü yağan yağmur sonrası, Çeşme Kutlu Aktaş Barajı'na su girişi olduğu anın video görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşarak, "Ulu Tanrım afetsiz ve bereketli ver. Barajımıza su girmeye başladı" paylaşımında bulunduğunu kaydetti.

Bunun üzerine Mahmut Düger isimli bir kişinin Oran'a, "Ulu tanrım ne demek. Hristiyan mısın sen?" diye sorduğunu aktaran Karataş, Oran'ın Dülger'e yazdığı cevabı eleştirdi.

Karataş, Oran'ın seçim sonrası "Çeşme'de sevgi kazandı, hoşgörü kazandı" açıklamasında bulunduğunu aktararak, "Kendisi gibi seçimle göreve gelmiş muhtarına dahi 'kısa kes' diyebilen bir başkan, vatandaşına neler etmez ki?" ifadelerini kullandı.

Açıklamada Oran'ın paylaşımını sildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

İlgili Haberler

CHP'li Belediye Başkanın 'Kurtarılmış bölge' sözlerine AK Parti İzmir'den sert tepki
CHP'li Belediye Başkanın "Kurtarılmış bölge" sözlerine AK Parti İzmir'den sert tepki
AK Parti Hakkari İl Başkanı Gür, sınırdaki ilçeleri ziyaret etti
AK Parti Hakkari İl Başkanı Gür, sınırdaki ilçeleri ziyaret etti
AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu'ndan MHP'ye ziyaret
AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu'ndan MHP'ye ziyaret

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Süleyman Soylu Mustafa Varank Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses Tolgahan Sayışman
Spor Erol Bulut Fatih Terim Serdar Aziz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız S 400 Çocuk Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Karataş'tan Belediye Başkanı Oran'a tepki | Haberler.com Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 15:52:28. #1.14#
title