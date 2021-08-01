Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık Karatepe, Kızyusuflu ve Kazmaca Köylerinde Yangından Zarar Gören Vatandaşlarımızı Ziyaret Etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık Karatepe, Kızyusuflu ve Kazmaca Köylerinde Yangından Zarar Gören Vatandaşlarımızı Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık Karatepe, Kızyusuflu ve Kazmaca Köylerinde Yangından Zarar Gören Vatandaşlarımızı Ziyaret Etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık, Valimiz Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekillerimiz Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya ile birlikte Karatepe, Kızyusuflu ve Kazmaca Köylerinde yangından zarar gören vatandaşlarımızı ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık, Valimiz Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekillerimiz Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya ile birlikte Karatepe, Kızyusuflu ve Kazmaca Köylerinde yangından zarar gören vatandaşlarımızı ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık, köyleri ziyaretleri sırasında vatandaşlarımızla görüşerek, zararları konusunda bilgi aldı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık, önemli olanın cana zarar gelmemesi olduğunu ifade ederek, vatandaşlarımızın zararının telafi edileceğini söyledi. Bakan Yanık, "Bu anlamda hiçbir sıkıntınız olmayacak Allah'ın izniyle. Hükümetimiz en başından beri duruma vaziyet ediyor. Cumhurbaşkanımız an an takip ediyor. Yeter ki cana zarar gelmesin. Bir tek kişiyi kaybetsek dünyayı verseniz onun karşılığı yok. Eşyanın hepsini tamamlayacağız. "diye konuştu.

Köy ziyaretleri sırasında çocuklarla da özel olarak ilgilenen Bakan Yanık, çocuklarla bir süre sohbet ederek, "Bu ağaçları hep beraber dikeceğiz. Burayı hep beraber yeşillendireceğiz. "dedi.

Vatandaşlarımız ziyareti için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık'a teşekkür ettiler.

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Kaynak: Habermetre

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık Karatepe, Kızyusuflu ve Kazmaca Köylerinde Yangından Zarar Gören Vatandaşlarımızı Ziyaret Etti - Haberler
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