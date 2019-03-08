Ahududu Üretiminde Kalite Artıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin üretim potansiyelini daha da öne çıkarmak ve tarımsal kalkınmayı desteklemek adına çalışmalarına hızla devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş. tarafından yürütülen 'Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında, çiftçilere 31 bin adet ahududu fidanı dağıtıldı.

"Bursa, güçlü bir tarım şehri"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Arabayatağı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen törende, tüm değerleriyle güzel Bursa'nın tarımda da önemli potansiyeli olduğunu söyledi.

Bursa'nın sanayisi, tarihi ve kültürel değerleri başta olmak üzere pek çok özelliğinin var olduğunu belirten Başkan Aktaş, "Bursa'mız, güçlü bir tarım şehri. Toplam alanı 1 milyon 88 bin hektar olan kentimizde 333 bin 868 hektar tarım alanı bulunuyor, 136 bin 800 hektar alanın sulanabilir oluşu ise bizim için büyük avantaj. Önemli olan bu avantajı daha verimli hale getirmek, tarım alanında sürdürülebilir gelişimi sağlamak, üreticimize her anlamda ve her aşamada katkıda bulunmaktır" diye konuştu.

Başkan Aktaş, tarımsal faaliyetleri anlatarak, "Büyükşehir Belediyesi olarak, Bursa'da tarım ve hayvancılığın daha kaliteli hale getirilmesi, verimliliği ve çiftçinin kazancının arttırılması hedefiyle Tarım A.Ş. ile birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Geleceğin tarımda olduğunu biliyor ve bu bilinçle hareket ediyoruz" dedi.

Çözüm odaklı çalışmalar

Bereketli topraklarda tarım ve hayvancılığı kalkındırarak kırsal nüfusa destek olabilmeyi hedeflediklerini söyleyen Aktaş, tarımda altyapının önemine işaret etti. Köyde yaşayan genç nüfusun köyünde iş kurabilmesine ve hayvancılık yapabilmesine olanak sağlamayı amaçlayan Başkan Aktaş, "Ahududu, incir ve armut yetiştiriciliği, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, iç ve dış pazar imkanları, ihracat stratejileri gibi birçok alanda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Tarım fuarlarına katılıyoruz. Zaman zaman tarım alanlarında üretim yapan üreticimizi, ürün yetiştirme, hasat ve harman dönemlerinde ziyaret ediyor, sorun ve ihtiyaçlarını dinliyor, buna göre çözümler üretmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Aktaş, ahududu yetiştiriciliği ile ilgili önemli bir projenin hayat bulduğunu belirterek, "Ülkemizde yaklaşık 5500 ton ahududu üretimi var, bu üretimin yüzde 96'sı Bursa'da gerçekleştiriliyor. Bursa'nın ahududu yetiştiriciliğini güçlendirecek olan bu proje kapsamında çiftçimize 31 bin adet fidan dağıttık. 'Polka' ve 'Tulamin' cinsi kaliteli fidanlardan biri orta dönem, biri geç dönemde ürün veriyor. Bu fidanlarla Kestel, İnegöl, Orhaneli ve Yıldırım Cumalıkızık'ta toplam 22 dönümlük örnek bahçeler oluşturulacak" dedi.

Ahududu üretimi 10 bin tona çıkacak

Bosna Hersek'teki eğitim faaliyetleri kapsamında çiftçilerin, bu fidanların yetişme ortamını bizzat yerinde gördüğünü anlatan Başkan Aktaş, "Dağıttığımız fidanlardan elde edilecek ürünler, tam olarak müşterinin istediği, endüstriyel koşullara uygun ürünler olacak. İleriye doğru Kestel bölgesinde kurulacak olan bir tesiste işlenmesini planlıyoruz. Tüm bunlar bir araya getirildiğinde kaliteli cins fidanlarla bu alandaki ihracat da artırılmış olacak. Örnek bahçelerde üretimi gerçekleştirilecek olan ahududu fidanları, elde edilecek veriler sonucu doku kültür laboratuvarında çoğaltılarak yaygınlaştırılacak. Bu çalışmalarla, 5500 ton olan ahududu üretimini 10 bin tona çıkarmayı amaçlıyoruz" dedi.

Bu sayede tarımda ciddi bir potansiyelin olacağına da değinen Aktaş, gelecek dönemde de tarımda önemli adımlar atılacağını, özellikle belirli konulara odaklanıp daha kaliteli üretim yapılabileceğini ve beraberinde pazar bulunması noktasında da ciddi hamleler olacağını kaydetti.

Başkan Aktaş'a teşekkür

Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nurcan Yılmaz, ahududu dağıtımının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelmesi nedeniyle ekstra sevinç duyduğunu belirterek, Başkan Aktaş'a tarımsal kalkınmaya desteklerinden dolayı teşekkür etti. Aktaş, konuşmaların ardından üreticilere ahududu fidanlarını dağıttı. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül'ün yanı sıra AK Parti Kestel Belediye Başkanı Adayı Önder Tanır, AK Parti İnegöl ve Kestel ilçe başkanları ve üreticiler programda hazır bulundu.

Kaynak: Bültenler