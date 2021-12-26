Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi

Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü'nün 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleşti.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş Kulübü'nün 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu, Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleşti. Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin görev olduğu 2020 yılı, genel kurul tarafından idari ve mali açıdan ibra edildi.

Beşiktaş Kulübü'nün Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2020 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 döneminin ibra oylaması gerçekleşti. Ahmet Nur Çebi ve Yönetiminin görevde olduğu sürenin idari ve mali açıdan ibrası, genel kurul üyelerine soruldu. Çebi ve Yönetimi, oy çokluğuyla idari ve mali açıdan ibra edildi. - İSTANBUL

Ortalık karışacak! Ahmet Nur Çebi: Galatasaray'dan sonra Trabzonspor da ağlamaya başlamış

Ortalık karışacak! Ahmet Nur Çebi: Galatasaray'dan sonra Trabzonspor da ağlamaya başlamış

 Beşiktaş Kulübünde Ahmet Nur Çebi başkanlığında 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu idari ve mali yönden oy çokluğuyla...

Beşiktaş Kulübünde Ahmet Nur Çebi başkanlığında 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu idari ve mali yönden oy çokluğuyla...

 Beşiktaş'ta herkes ateş topu! Divan'da kavga çıktı

Beşiktaş'ta herkes ateş topu! Divan'da kavga çıktı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title