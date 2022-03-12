Ahmet Nur Çebi: Talisca, Beşiktaş'ın bütçesine uygun şekilde gelmek isterse onu sırtımda buraya getiririm

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - "Biz Beşiktaş olarak diğer takımların hemfikir olmadığı, kendi menfaatlerimiz açısından talep edecek değiliz"

"Raporun beklenmesi gerektirecek bir durum olduğunu düşünmüyorum"

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,- Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ""Bizim bütçemiz belli. Taraftarı mutlu edebilecek her şeyi yapmaya hazırız. Talisca, Beşiktaş'ın bütçesine uygun şekilde gelip, oynamak isterse ben de onu sırtımda buraya getiririm. Talisca gelsin isterim ama benim ticari, mali politikalarımla olacaksa başımın üstünde yeri var" dedi.

"Bizim bütçemiz belli. Sevgili Ceyhun Kazancı ile bütçeleri gözden geçiriyoruz. Taraftarı mutlu edebilecek her şeyi yapmaya hazırız. Ancak getirdiğiniz futbolcunun maaşını ödeyemeyeceğiniz zaman, o futbolcuya da zarar, kulübe de zarar. Taraftara da eziyet etmiş olursunuz. Dolayısıyla Talisca, Beşiktaş'ın bütçesine uygun şekilde gelip, oynamak isterse ben de onu sırtımda buraya getiririm. Ama olmayacak duaya bugünden amin demem. Ancak olması içinde yolunda bulunurum. Ancak olmadığı takdirde kimsenin neden olmadı demesini de kabul etmiyorum. Talisca gelsin isterim ama benim ticari, mali politikalarımla olacaksa başımın üstünde yeri var. Ancak olmayacaksa Allah yolunu başka ülkelerde, takımlarda açık eylesin."