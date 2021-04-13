Ahlatlı çiftçiler patates alımı konusunda bilgilendirildi

Ahlat ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınacak patateslerle ilgili üreticiler bilgilendirildi.

Ahlat ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınacak patateslerle ilgili üreticiler bilgilendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TMO'nun, ürünlerinin bir kısmı elinde kalan çiftçiden, yemeklik patates, soğan ve çeltik satın alacağını açıklaması ardından ilçedeki çiftçilere alımla ilgili bilgi verildi.

Ahlat Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Fikret Dağ, Cumhurbaşkanının talimatlarıyla çiftçilerin elinde kalan patateslerin alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasıyla ilgili çalışmaların başladığını söyledi.

Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik ise salgından dolayı üretilen patateslerin büyük bölümünün çiftçinin elinde kaldığını belirtti.

Cumhurbaşkanının talimatıyla patateslerin alımının yapılacağını kaydeden Çelik, şöyle konuştu,

"2020 yılı TÜİK verilerine baktığınızda, Bitlis bazı ürünlerde adından söz ettirmeye başladı. Fakat bu yıl üretim fazlamız da oldu. Salgın koşulları tüm dünya ülkelerini olduğu gibi bizi de etkiledi. Toplu tüketim yerleri, okullar ve birçok yer kapandı. Bundan dolayı patateste sorun yaşamaya başladık. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımıza, AK Parti Bitlis Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Sizlerden patatesler alınarak ihtiyaç sahibi ailelere bu mübarek ayda ulaştırılacak. Hem hayır işleyeceğiz hem de devletimize şükranlarımızı sunacağız."

Toplantıya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, TMO Muş Bölge Müdürü Zekeriya Çavuş, TMO Ahlat Ajans Amiri Kerem Bakan, Ahlat Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, Ahlat Ziraat Odası Başkanvekili İzzettin Altuntaş ve çiftçiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman