AHBİB’den 107 milyon dolarlık rekor ihracat Koronavirüs salgınının dış ticaret üzerindeki etkilerine rağmen mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 ihracat artışı sağladıklarını ifade eden AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan 107,31 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Koronavirüs salgınının dış ticaret üzerindeki etkilerine rağmen mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 ihracat artışı sağladıklarını ifade eden AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan 107,31 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Kaynak: Dunya.com