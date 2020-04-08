AHBİB’den 107 milyon dolarlık rekor ihracat
Koronavirüs salgınının dış ticaret üzerindeki etkilerine rağmen mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 ihracat artışı sağladıklarını ifade eden AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan 107,31 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.
08.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:54
Koronavirüs salgınının dış ticaret üzerindeki etkilerine rağmen mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 ihracat artışı sağladıklarını ifade eden AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan 107,31 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com