Ağrı Dağı'na tırmanan bir grup dağcı, yakalandıkları tipiye rağmen zirve yapmayı başardı
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Ağrı Dağı'na tırmanan bir grup dağcı, yakalandıkları tipiye rağmen zirve yapmayı başardı

Ağrı Dağı'na tırmanan bir grup dağcı, yakalandıkları tipiye rağmen zirve yapmayı başardı
Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel

Ülke genelinde kavurucu sıcakların yaşandığı Kurban Bayramı'nın ilk günü Ağrı Dağı'nda tırmanış yapan dağcılar, tipiye rağmen zirveye ulaşmayı başardı.

Ülke genelinde kavurucu sıcakların yaşandığı Kurban Bayramı'nın ilk günü Ağrı Dağı'nda tırmanış yapan dağcılar, tipiye rağmen zirveye ulaşmayı başardı.

Bir grup dağcı, Türkiye'nin 5137 rakımıyla en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na bayramın ilk günü tırmanış yapmak için Doğubayazıt ilçesinin Örtülü köyü rotasını kullanarak tırmanışa geçti.

Aralarında Türk ve İsraillilerin bulunduğu 16 dağcı, 4 bin 200 metreyi geçtikten sonra tipiye yakalandı.

Soğuk hava ve tipi karşısında zor anlar yaşayan dağcılar, görüş mesafesinin düşmesiyle güçlükle ilerledi.

GPS desteğiyle zirveye ulaşmayı başaran dağcılar, burada Türk bayrağı açıp birbirlerinin bayramını kutladı.

Dağcılar, bu zorlu tırmanışı yanlarındaki kameralarla kaydetti.

Ağrı Dağı'na tırmanan bir grup dağcı, yakalandıkları tipiye rağmen zirve yapmayı başardı
Ağrı Dağı'na tırmanan bir grup dağcı, yakalandıkları tipiye rağmen zirve yapmayı başardı
Ağrı Dağı'na tırmanan bir grup dağcı, yakalandıkları tipiye rağmen zirve yapmayı başardı
Ağrı Dağı'na tırmanan bir grup dağcı, yakalandıkları tipiye rağmen zirve yapmayı başardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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Ağrı Dağı'na tırmanan bir grup dağcı, yakalandıkları tipiye rağmen zirve yapmayı başardı - Haberler
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