Ağrı'da psikolojik rahatsızlığı bulunan baba, kendini ve 3 çocuğunu bıçakla yaraladı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunan baba, 3 çocuğunu ve kendini bıçakla yaraladı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunan baba, 3 çocuğunu ve kendini bıçakla yaraladı.

İlçeye bağlı Aşağı Köşk köyünde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen baba Ş.T, henüz bilinmeyen nedenle önce çocukları D.T. (7), E.T. (6) ve İ.T'yi (4) sonra da kendisini bıçakla çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan 3 çocuk ve hafif yaralı baba, 112 Acil Servis ekiplerince Tutak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından çocuklar, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ameliyata alınan çocukların durumunun iyi olduğu ve yoğun bakım servisinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Hafif yaralı babanın ise tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez