Ağrı'da dağlar lale ve sümbüllerle renklendi Ağrı'nın Tutak ilçesindeki dağlarda açan lale ve sümbüller adeta renk cümbüşü oluşturuyor.

Ağrı'nın Tutak ilçesindeki dağlarda açan lale ve sümbüller adeta renk cümbüşü oluşturuyor.

İlçede havaların ısınmasıyla dağlarda eriyen kar suları, bölgedeki bitki örtüsünü canlandırdı.

Bu alanlarda açan rengarenk çiçekler, göz alıcı güzelliğiyle seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkarttı.

Son günlerde güneşli havanın da etkili olmasıyla dağlarda yetişen lale ve sümbüller ayrı bir güzellik oluşturdu.

Kaynak: AA