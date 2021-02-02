Afyonkarahisar'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Afyonkarahisar'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

02.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:17
Afyonkarahisar'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 63 yaşında vefat eden Kıbrıs Gazisi Cengiz Kartal'ın cenazesi, askeri törenle defnedildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 63 yaşında vefat eden Kıbrıs Gazisi Cengiz Kartal'ın cenazesi, askeri törenle defnedildi.

Kıbrıs Gazisi Cengiz Kartal'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, merkez Ulu Camisi'ne getirildi.

Kartal'ın, Geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan ve bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Cenaze töreninde Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Cengiz Kartal'ın ailesine ve sevenlerine sabırlar diledi.

Törene Kaymakam Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Necip Kacar ve vatandaşlar katıldı.

Kartal'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Yılmaz

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