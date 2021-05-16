Afyonkarahisar'da kampa giren 16 motokrosçu, şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor
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Afyonkarahisar'da kampa giren 16 motokrosçu, şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor

Afyonkarahisar'da kampa giren 16 motokrosçu, şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Spor

Afyonkarahisar'da 12-13 Haziran'da yapılacak Türkiye Motokros Şampiyonası, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası ve Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası (Avrupa 65-85) öncesi 16 yarışçı, kampa girdikleri Afyon Motor Sporları Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Afyonkarahisar'da 12-13 Haziran'da yapılacak Türkiye Motokros Şampiyonası, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası ve Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası (Avrupa 65-85) öncesi 16 yarışçı, kampa girdikleri Afyon Motor Sporları Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Motokros Şampiyonası ve BMU Motokros Şampiyonalarında MX1 sınıfında mücadele edecek Şakir Şenkalaycı, gazetecilere, dünyanın en iyi motokros pistinin bulunduğu Afyonkarahisar'da bir haftadır kampta olduklarını söyledi.

Salgın dolayısıyla motor sporlarında geçen yılki organizasyonlarının hepsinin iptal olduğunu anımsatan Şenkalaycı, şöyle konuştu:

"Bu yıl Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) olarak 12-13 Haziran'da Afyonkarahisar'da sezonun ilk startını vereceğiz. Bu noktada hepimizde heyecan dorukta. Bir yıldır hiçbirimiz yarışmamıştık. Yepyeni bir heyecan ve gençler ile bayanlar buraya gelecek. Biz de gençlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz."

Şenkalaycı, amaçlarının Türkiye'de arkalarından gelecek genç sporcuları daha üst kategorilere taşımak olduğunu vurguladı.

Buradaki ilk yarışların kendileri için karne olacağını aktaran Şenkalaycı, "Şampiyonlara 100'ün üzerinde sporcu katılacak. Gençler kategorisinde çok başarılı sporcuları burada olacak. O gün çok güzel bir yarış olacak. Herkes heyecanlı bir şekilde Afyonkarahisar'daki bu yarışları bekliyor." dedi.

Türkiye Motokros Şampiyonası ve BMU Motokros şampiyonlarında yarışacak Irmak Yıldırım da Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki antrenmanlarının çok güzel geçtiğini kaydetti.

Yarışlarda hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunan Yıldırım, "Yarışlarda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bu yarışlarda önlerine geçeceğim sporcular olursa benim motivasyonumu daha da artıracak. Çalışmalarımı bu yönde sürdürüyorum." diye konuştu.

Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası'nda yarışacak Baran Bulut Kocaman da yarışmada ilk 3'e girmek için antrenmanlarına aralıksız devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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