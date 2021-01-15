Afyonkarahisar'da 12 parça tarihi eser ele geçirildi
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Afyonkarahisar'da 12 parça tarihi eser ele geçirildi

15.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:08
Afyonkarahisar'da 12 parça tarihi eser ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde 12 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde 12 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir'den Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine tarihi eser satmak için 2 kişinin geleceği bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı ilçe merkezinde durdurdu. Araçta ve şüphelilerin üst aramasında, tarihi eser olduğu değerlendirilen 11 sikke ile kandil ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.E. ile E.S. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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