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Afyonkarahisar 3. Kitap Fuarı açıldı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar 3. Kitap Fuarı açıldı

Afyonkarahisar'da 3. Kitap Fuarının açılışı yapıldı.

AFYON (AA) - Afyonkarahisar'da 3. Kitap Fuarının açılışı yapıldı.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, müzik dinletisiyle devam etti.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, 3. Kitap Fuarının açılışında yaptığı konuşmada, kentin binlerce yıllık tarihi olduğunu ve üzerinde çok büyük medeniyetlerin kurulduğu söyledi.

Hitit, Frig, Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren Afyonkarahisar'ın çok büyük eserler barındırdığını dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Bu şehir son 10 yıldır büyük bir sıçrama yaptı. Hem turizmde hem ekonomi ve ticari hayatında güzel işler yapılıyor. Hız aldık gidiyoruz. Ama bu hızımızı beşeri insan kaynaklarımızla da kalkındırmalıyız. Bizim kültürel anlamda da mutlaka sıçrama yapmak zorundayız."

Çiçek, Afyonkarahisar'daki kitap okuma oranını dünya ve Avrupa ülkeleriyle kıyaslayarak okumanın önemine dikkat çekti.

Afyonkarahisar'dan çok ünlü yazarlar, mütefekkirler ve sanatkarlar çıkmasını çok arzu ettiğini anımsatan Çiçek, "Son zamanlarda göğsümüzü kabartan başarılarla da karşılaşıyoruz. TEKNOFEST ile TÜBİTAK'ta öğrencilerimiz büyük başarı ve madalyalar elde etti. Ekiplerimizi tebrik ediyorum. Bizim genç kalemleri de ortaya çıkarmamız lazım. Bu anlamda bu kitap fuarının da çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bazı şehirler, sinema ve tiyatro festivalleri ile anılıyor. Afyonkarahisar'da varsın kitap fuarıyla anılsın. Oraya doğru da hızla gidiyoruz." dedi.

Açılışta, Afyonkarahisar milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve AS Fuarcılık Genel Koordinatörü Mehmet Abdioğulları da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından il protokolü, stantları inceledi.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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