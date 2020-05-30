Afrika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vakalar artıyor
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Afrika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vakalar artıyor

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Mısır'da 879, Cezayir'de 638, Güney Afrika'da 611, Nijerya'da 259, Sudan'da 233, Fas'ta 202'ye yükseldi.

Afrika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vakalar artıyor
30.05.2020 00:05 | Son Güncelleme: 30.05.2020 00:05

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Mısır'da 879, Cezayir'de 638, Güney Afrika'da 611, Nijerya'da 259, Sudan'da 233, Fas'ta 202'ye yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Güney Afrika'da 1837, Mısır'da 1289, Gana'da 313, Ekvator Ginesi'nde 263, Sudan'da 175, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 173, Cezayir ve Etiyopya'da 137, Kenya'da 127 yeni vaka tespit edildi.

Kovid-19 nedeniyle Sudan'da 38, Güney Afrika ve Mısır'da 34'er, Cezayir'de 8, Kenya'da 4, Madagaskar'da 3, Kamerun ve Senegal'de 2'şer, Mali, Etiyopya ve Moritanya'da birer kişi hayatını kaybetti.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı Mısır'da 879, Cezayir'de 638, Güney Afrika'da 611, Nijerya'da 259, Sudan'da 233, Fas'ta 202, Kamerun'da 177, Mali'de 73, Kenya'da 62, Senegal'de 41, Moritanya'da 20, Etiyopya'da 8, Madagaskar'da 5'e yükseldi.

Kuzey Afrika'da Mısır, kıtanın güneyinde Güney Afrika Cumhuriyeti, batıda Nijerya, Doğu Afrika'da Sudan ve Orta Afrika'da Kamerun, bulundukları bölgelerde en fazla vakaya sahip ülkeler oldu.??

Eritre ve Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Eritre, Lesotho, Namibya, Ruanda, Seyşeller ve Uganda'da şimdiye kadar virüs kaynaklı ölüm rapor edilmedi.

Kıta genelinde son 24 saatte 4 bin 881 kişide Kovid-19 görülürken, 128 kişi öldü. Şimdiye kadar toplam 136 bin 468 vaka tespit edildi, 3 bin 942 kişi hayatını kaybetti, 57 bin 937 kişi iyileşti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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