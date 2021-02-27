Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 908 bini geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3 milyon 908 bini aşarken, ölenlerin sayısı 103 bin 331'e ulaştı.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3 milyon 908 bini aşarken, ölenlerin sayısı 103 bin 331'e ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, vaka sayısı 3 milyon 908 bin 696'ya, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 467 bin 820'ye yükseldi.

Kıta genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 103 bin 331'e çıktı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu