Afganistan hükümetinden "Taliban barış konusunda uzlaşma peşinde değil" açıklaması
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Afganistan hükümetinden "Taliban barış konusunda uzlaşma peşinde değil" açıklaması

25.01.2021 12:53 | Son Güncelleme: 25.01.2021 12:56
Afganistan hükümetinden

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, Taliban'ın barış konusunda uzlaşma peşinde olmadığını söyledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, Taliban'ın barış konusunda uzlaşma peşinde olmadığını söyledi.

Muhib, başkent Kabil'de katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, Taliban'ın hala başka terör grupları gibi ülkede faaliyet yürüttüğünü belirtti.

Afganistan'ın daha önce 5 bin 500 Taliban mahkumunu serbest bıraktığını ve böylece şiddetin daha çok arttığını kaydeden Muhib, "Taliban barış konusunda uzlaşma peşinde değil." dedi.

Taliban'ın, Afganistan'da barış istemediğini dile getiren Muhib, örgütün son zamanlarda saldırılarını arttırdığını ve militanlarının ana caddelere çıkarak sivil insanları kaçırdığını vurguladı.

Muhib, militanların, kamu binalarını hedef alarak barış niyetlerinin olmadığını gösterdiğine de dikkati çekti.

Afgan güvenlik güçlerinin her duruma hazırlıklı olduğunu aktaran Muhib, "Her türlü tehdide güçlü şekilde hazırlıklı olmak bizim boynumuzun borcudur. Taliban, ülkenin sahibinin kendisi olduğunu düşünüyorsa yanılıyor." diye konuştu.

ABD'nin, Taliban ile 29 Şubat 2020'de barış anlaşmasına varmasının ardından Eylül 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Afganlar arası müzakereler başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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