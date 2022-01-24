AFAD: Karda yollarda mahsur kalan 5 binin üzerinde kişi yurtlarda misafir edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce, Bolu, Sakarya, Aksaray, Samsun, Şanlıurfa ve Sivas'ta 5 bin 206 vatandaşın yurtlarda misafir edildiğini bildirdi.

AKSARAY (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Düzce, Bolu, Sakarya, Aksaray, Samsun, Şanlıurfa ve Sivas'ta 5 bin 206 vatandaşın yurtlarda misafir edildiğini bildirdi.

Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yoğun kar yağışları nedeniyle kapanan yolların açılması ve vatandaşların barınma, beslenme gibi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla AFAD, karayolları, jandarma, 112, belediyeler, il özel idare ve Türk Kızılay ekiplerinin çalışmalarının aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Düzce, Bolu, Sakarya, Aksaray, Samsun, Şanlıurfa ve Sivas'ta 5 bin 206 vatandaşın yurtlarda misafir edildiği belirtilen paylaşımda, meteorolojik uyarılar takip edilerek zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması istendi.