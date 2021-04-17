AFAD'dan Muğla depreminin ardından "Depremin ilk 6 saati" başlıklı video
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AFAD'dan Muğla depreminin ardından "Depremin ilk 6 saati" başlıklı video

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından, depremin ilk 6 saatinde yapılması gerekenleri anlatan bir video yayımladı.

Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından, depremin ilk 6 saatinde yapılması gerekenleri anlatan bir video yayımladı.

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem, Türkiye'nin bir gerçeği. Bu gerçeğe hazırlıklı olmak bizim ve sevdiklerimiz için hayati önem taşır. İşte bu yüzden depremin ilk 6 saati bir hayat meselesi" ifadelerine yer verildi. AFAD tarafından paylaşılan videoda deprem anında sakin kalınması ve balkon, merdiven, asansör gibi yerlerden uzak durulması gerektiği vurgulandı. Çök, kapan, tutun hareketinin hatırlatıldığı videoda, yangın riskine karşı ocak, su ve doğalgaz gibi patlama riski oluşturabilecek vanaların kapatılması gerektiği kaydedildi.

(Mustafa Cenik - Ömer Faruk Karataş/İHA)

AFAD'dan Muğla depreminin ardından 'Depremin ilk 6 saati' başlıklı video
AFAD'dan Muğla depreminin ardından 'Depremin ilk 6 saati' başlıklı video
AFAD'dan Muğla depreminin ardından 'Depremin ilk 6 saati' başlıklı video
AFAD'dan Muğla depreminin ardından 'Depremin ilk 6 saati' başlıklı video

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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