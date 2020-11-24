Adıyaman semalarında esrarengiz cisim
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Adıyaman semalarında esrarengiz cisim

24.11.2020 10:52 | Son Güncelleme: 24.11.2020 10:58
Adıyaman semalarında esrarengiz cisim

Adıyaman'da vatandaşlar tarafından gökyüzünde parlayan ve renk değiştirdiği öne sürülen cisim fark edildi.

Adıyaman'da vatandaşlar tarafından gökyüzünde parlayan ve renk değiştirdiği öne sürülen cisim fark edildi.

Adıyaman semaları esrarengiz cisim ile kameralar tarafından kaydedildi. Adıyaman kent merkezinde çıplak gözle fark edilen renkli ışık saçan cisim dikkatleri üzerine çekti. Belirli bir bölgede zaman zaman sabit kalan, zaman zaman hareket eden cisim heyecana neden oldu. Adıyaman'da vatandaşlar cismin Ufo olabileceğini öne süren vatandaşları Ufo heyecanı sardı.

Vatandaşlar balkondan cismi görüntülemeye çalıştı. Parlayan cismin ne olduğunu merak ediliyor. - ADIYAMAN

Adıyaman semalarında esrarengiz cisim
Adıyaman semalarında esrarengiz cisim
Adıyaman semalarında esrarengiz cisim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

'Türk Yıldızları' Mardin semalarında gösteri uçuşu yaptı
"Türk Yıldızları" Mardin semalarında gösteri uçuşu yaptı
'Türk Yıldızları'ndan Mardin semalarında ay yıldızlı gösteri
'Türk Yıldızları'ndan Mardin semalarında ay yıldızlı gösteri
İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu
İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Arınç İlham Aliyev Bülent Turan Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Berkun Oya İrem Derici Demet Akbağ
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Deniz Türüç Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kaza Türk Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman semalarında esrarengiz cisim - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 11:03:05. #1.15#
title