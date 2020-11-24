Adıyaman semalarında esrarengiz cisim

Adıyaman'da vatandaşlar tarafından gökyüzünde parlayan ve renk değiştirdiği öne sürülen cisim fark edildi.

Adıyaman'da vatandaşlar tarafından gökyüzünde parlayan ve renk değiştirdiği öne sürülen cisim fark edildi.

Adıyaman semaları esrarengiz cisim ile kameralar tarafından kaydedildi. Adıyaman kent merkezinde çıplak gözle fark edilen renkli ışık saçan cisim dikkatleri üzerine çekti. Belirli bir bölgede zaman zaman sabit kalan, zaman zaman hareket eden cisim heyecana neden oldu. Adıyaman'da vatandaşlar cismin Ufo olabileceğini öne süren vatandaşları Ufo heyecanı sardı.

Vatandaşlar balkondan cismi görüntülemeye çalıştı. Parlayan cismin ne olduğunu merak ediliyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı