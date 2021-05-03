ADIYAMAN GÖLETE DÜŞEN DAĞ KEÇİSİ, JANDARMA TARAFINDAN KURTARILDI
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ADIYAMAN GÖLETE DÜŞEN DAĞ KEÇİSİ, JANDARMA TARAFINDAN KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde gölete düşüp yaralanan dağ keçisi jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde gölete düşüp yaralanan dağ keçisi jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çelikhan'a bağlı Köseuşağı Köyünde bir dağ keçisi, köpeklerin saldırısı sırasında gölete düştü. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen jandarma ekipleri, vatandaşın desteğiyle yaralı keçiyi göletten çıkardı. Keçi, tedavisi yapıldıktan sonra yeniden doğaya salındı.

ADIYAMAN GÖLETE DÜŞEN DAĞ KEÇİSİ, JANDARMA TARAFINDAN KURTARILDI
ADIYAMAN GÖLETE DÜŞEN DAĞ KEÇİSİ, JANDARMA TARAFINDAN KURTARILDI
ADIYAMAN GÖLETE DÜŞEN DAĞ KEÇİSİ, JANDARMA TARAFINDAN KURTARILDI
ADIYAMAN GÖLETE DÜŞEN DAĞ KEÇİSİ, JANDARMA TARAFINDAN KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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