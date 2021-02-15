Yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı

Emniyet'ten Gara'da şehit edilen Vedat Kaya ile ilgili açıklama: KHK ile ihraç edildiği iddiası gerçeği yansıtmıyor

Bomba iddia: Karısı başka bir adama kaçan Davut Kıranlı intihar etti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaralı bulunan atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Aşağı Azaplı köyünde yaşayan Bayram Avdağı, kırsal alanda bulduğu atmacanın yaralı olduğunu fark etti.

Avdağı'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, atmacayı tedavi altına aldı.

Yaralı kuşun, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

Avdağı, gazetecilere, yol kenarında kuşu gördükten sonra durumundan şüphelenip incelemek istediğini ve yaralı olduğunu gözlemlediğini söyledi.

Yetkililerin atmaca olduğunu dile getirdiği kuşu tedavisi için ekiplere teslim ettiğini belirten Avdağı," İnşallah iyileşip tez zamanda sağlığına kavuşur." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi