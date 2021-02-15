Yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı
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Yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı

15.02.2021 14:41 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:55

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaralı bulunan atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaralı bulunan atmaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Aşağı Azaplı köyünde yaşayan Bayram Avdağı, kırsal alanda bulduğu atmacanın yaralı olduğunu fark etti.

Avdağı'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, atmacayı tedavi altına aldı.

Yaralı kuşun, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

Avdağı, gazetecilere, yol kenarında kuşu gördükten sonra durumundan şüphelenip incelemek istediğini ve yaralı olduğunu gözlemlediğini söyledi.

Yetkililerin atmaca olduğunu dile getirdiği kuşu tedavisi için ekiplere teslim ettiğini belirten Avdağı," İnşallah iyileşip tez zamanda sağlığına kavuşur." diye konuştu.

Yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı
Yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı
Yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı
Yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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