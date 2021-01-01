Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı
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Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

01.01.2021 17:51 | Son Güncelleme: 01.01.2021 17:54
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

Adıyaman'da bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle 12 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle 12 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bir evde uyuşturucu kullanıldığı bilgisi aldı.

Ekipler, eve düzenlediği operasyonda 86 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap, 2,25 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan şüphelilere Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplamda 37 bin 800 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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