Adıyaman'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı
02.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:53
Adıyaman'da tefecilik yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da tefecilik yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 zanlıyı takibe aldı.
Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 9 senet defteri içerisinde 184 kişiye ait senet ve 3 dijital materyal ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül