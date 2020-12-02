Adıyaman'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı
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Adıyaman'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

02.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:53
Adıyaman'da tefecilik operasyonu: 3 gözaltı

Adıyaman'da tefecilik yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da tefecilik yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tefecilik yaptıkları iddiasıyla 3 zanlıyı takibe aldı.

Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 9 senet defteri içerisinde 184 kişiye ait senet ve 3 dijital materyal ele geçirdi.

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Gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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