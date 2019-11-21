Adıyaman'da silahlı saldırı: 1 yaralı
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Adıyaman'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

21.11.2019 19:38 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:38
Adıyaman'da silahlı saldırı: 1 yaralı

'ın ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

'nde sokakta yürüyen C.Y. kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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